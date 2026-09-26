F1 AZERBAIGIAN

F1, Russell vince il GP di Baku: secondo Verstappen, Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Il britannico della Mercedes trionfa in Azerbaijan: podio con le due Red Bull. Kimi rimonta e arriva davanti a Hamilton 

26 Set 2026 - 14:51
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George Russell vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaigian. Il britannico della Mercedes domina dall’inizio alla fine, resistendo a due Safety Car e agli attacchi di Verstappen (secondo). Completa il podio l’altra Red Bull di Hadjar. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Ritiro per Norris, coinvolto in un incidente tra le due Alpine di Colapinto e Gasly, disastro Piastri.

Grande vittoria di George Russell a Baku, podio con la coppia Red Bull formata da Verstappen e Hadjar. Pronti via e il britannico della Mercedes prende subito la prima posizione, mentre Leclerc pattina tanto nei primi metri e Piastri gli soffia il secondo posto. Subito dietro ai primi tre Norris, Hadjar, Hamilton e Verstappen. L’olandese della Red Bull con motore nuovo spinge e si prende la posizione di Lewis, mentre Russell continua a volare via. Nelle retrovie Antonelli è diciassettesimo dopo un paio di giri, mentre le due Red Bull si accendono e infiammano la corsa: Hadjar in rettilineo sorpassa prima Norris e poi Leclerc, con Verstappen che lo copia di fatto un giro dopo a ogni sorpasso. I due si scambiano poi di posizione al settimo giro, con Max che inizia ad andare a caccia di Piastri. Mentre Russell crea il vuoto i tre alle sue spalle restano invariati: Hadjar sembra quasi averne più di Verstappen, ma via radio comunica di volere comunque rimanere alle spalle dell’olandese. Un po’ più indietro le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con l’inglese che al diciasettesimo giro approfitta di un errore di Norris e si prende la sesta posizione. Il Campione del Mondo in carica si ripete in negativo al trentesimo giro, quando va lungo in curva 1 e cede la sua posizione sia a Gasly che a Kimi Antonelli in rimonta. 

Al trentunesimo giro inizia tutt’altra gara: Albon va a muro e genera una lunga Safety Car, alla ripartenza Verstappen sorpassa Piastri, poi il patatrac Alpine. Colapinto stacca alla disperata e butta fuori dai giochi Gasly, nel contatto è costretto al ritiro clamorosamente anche Norris. Dopo una seconda Safety Car si riparte al giro 39, con le posizioni invariate: Russell davanti a Verstappen, Piastri, Hadjar, le due Ferrari e Antonelli. Alla tornata successiva clamoroso lungo anche di Piastri, che regala il podio ad Hadjar e tante posizioni ai rivali. Gli ultimi dieci giri sono una caccia totale di Verstappen a Russell, mentre Antonelli si prende la posizione su Hamilton. Il britannico resiste fino in fondo, nonostante un arrivo in volata causato da una doppia bandiera gialla per ritiro di Bottas. Vince Russell davanti alle due Red Bull e guadagna 15 punti su Antonelli, quinto in mezzo alle due Ferrari di Leclerc (quarto) e Hamilton (sesto). Completano la top ten Lindblad, Ocon, Bearman e Sainz.

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