F1, Russell vince il GP di Baku: secondo Verstappen, Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Grande vittoria di George Russell a Baku, podio con la coppia Red Bull formata da Verstappen e Hadjar. Pronti via e il britannico della Mercedes prende subito la prima posizione, mentre Leclerc pattina tanto nei primi metri e Piastri gli soffia il secondo posto. Subito dietro ai primi tre Norris, Hadjar, Hamilton e Verstappen. L’olandese della Red Bull con motore nuovo spinge e si prende la posizione di Lewis, mentre Russell continua a volare via. Nelle retrovie Antonelli è diciassettesimo dopo un paio di giri, mentre le due Red Bull si accendono e infiammano la corsa: Hadjar in rettilineo sorpassa prima Norris e poi Leclerc, con Verstappen che lo copia di fatto un giro dopo a ogni sorpasso. I due si scambiano poi di posizione al settimo giro, con Max che inizia ad andare a caccia di Piastri. Mentre Russell crea il vuoto i tre alle sue spalle restano invariati: Hadjar sembra quasi averne più di Verstappen, ma via radio comunica di volere comunque rimanere alle spalle dell’olandese. Un po’ più indietro le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con l’inglese che al diciasettesimo giro approfitta di un errore di Norris e si prende la sesta posizione. Il Campione del Mondo in carica si ripete in negativo al trentesimo giro, quando va lungo in curva 1 e cede la sua posizione sia a Gasly che a Kimi Antonelli in rimonta.