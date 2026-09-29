Aston Martin conferma Alonso e Stroll per il 2027

"Sono molto felice di continuare con Aston Martin Aramco a lungo termine. Sono in questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone per diventare una squadra vincente. C'è così tanto lavoro duro a Silverstone con veri progressi che si stanno facendo, e la determinazione che vedo in ogni reparto è una grande motivazione per me. So che stiamo andando nella direzione giusta e il mio impegno è più forte che mai per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi."