Aston Martin conferma Alonso e Stroll per il 2027
Il due volte campione del mondo l'anno prossima affronterà la sua ventiquattreisa stagione nel Mondialedi Stefano Gatti
Fernando Alonso ha sciolto le ultime riserve e Aston Martin non ci ha pensato due volte a confermare per il quinto anno consecutivo il sue volte campione del mondo. L'annuncio (riportato integralmente qui sotto) fa sì che nel 2027 il quarantacinquenne asturiano prenderà parte alla sua ventiquattresima nel campionato del mondo di Formula Uno: una carriera di pilota da Gran Premio iniziata nel lontano 2001, che lo ha visto assente solo nel 2002 e poi più recentemente nel biennio 2019-2020. Confermato al suo fianco Lance Stroll.
Il team Aston Martin Aramco di Formula Uno è lieto di confermare che Lance Stroll e Fernando Alonso continueranno come piloti del team, avendo prorogato i loro contratti a lungo termine. Essendo la formazione di piloti più esperta della Formula Uno, la coppia continuerà a fornire ad Aston Martin Aramco una preziosa conoscenza di corsa e una conoscenza tecnica mentre il team sviluppa il suo lavoro durante la stagione 2026 e oltre. Il rinnovato impegno di entrambi i piloti dimostra la loro forte motivazione e la loro incrollabile fiducia nel potenziale del team e dei suoi partner tecnici.
Fernando continuerà la sua carriera da record in Formula Uno e questa estensione conferma l'impegno a lungo termine dello spagnolo verso il team e il marchio Aston Martin Aramco. Da quando ha firmato con la squadra nel 2023, il doppio campione del mondo ha gareggiato in 85 Gran Premi, ottenuto otto podi e ottenuto due secondi posti.
Lance, che entrerà nella sua undicesima stagione di Formula Uno nel 2027, ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di Aston Martin Aramco sin dal suo ingresso nel 2019. Il canadese ha completato più di 200 corse in Formula Uno, con tre podi all'attivo, e porta con sé una grande esperienza acquisita in un periodo di crescita e sviluppo significativi per il team.
La conferma significa che Aston Martin Aramco manterrà la stessa coppia di piloti per la quinta stagione consecutiva, con Lance e Fernando che continueranno a formare la formazione del team oltre la campagna 2026 attuale. La continuazione e stabilità di questa coppia di lunga data permettono ad Aston Martin Aramco di concentrarsi pienamente sul proprio percorso di sviluppo, sfruttando la conoscenza e le relazioni radicate tra i piloti e l'organizzazione più ampia.
FERNANDO ALONSO
"Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con Aston Martin Aramco. Mi sono preso il mio tempo per prendere questa decisione, ma correre è la mia vita, la mia passione, e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere al massimo livello. Sono impegnato a lungo termine con questo team e ad aiutarci ad avere successo. Credo davvero in ciò che stiamo costruendo: abbiamo una leadership forte, persone incredibili, partner e strutture. Non vedo l'ora di creare altri ricordi in pista davanti ai fans appassionati. La loro energia crea un'atmosfera che mi ispira ed è ciò che rende speciale il nostro sport."
LANCE STROLL
"Sono molto felice di continuare con Aston Martin Aramco a lungo termine. Sono in questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone per diventare una squadra vincente. C'è così tanto lavoro duro a Silverstone con veri progressi che si stanno facendo, e la determinazione che vedo in ogni reparto è una grande motivazione per me. So che stiamo andando nella direzione giusta e il mio impegno è più forte che mai per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi."
LAWRENCE STROLL (CEO ASTON MARTIN F1)
"Lance e Fernando sono stati una parte cruciale del nostro percorso e siamo molto felici di confermare che continueranno con noi nel prossimo capitolo della squadra. Avere due piloti con il loro livello di esperienza, impegno e conoscenza offre un valore enorme all'intera organizzazione. Siamo qui per vincere, e sebbene il nostro obiettivo a breve termine rimanga sul miglioramento delle prestazioni, credo di avere il talento di livello mondiale necessario per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine."