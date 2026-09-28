Formula 1, Domenicali indica la via per la Ferrari: "Nelle tempeste barra dritta"

Nell'intervento a Radio Anch'io lo Sport, Domenicali non ha potuto non commentare il difficile momento della Ferrari, senza podi da cinque gare: "È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta, la mia esperienza (dal 2008 al 2014 era stato team principal della Rossa, ndr) mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti e uniti". "Chi ha la responsabilità di una squadra come la Ferrari, Fred Vasseur, deve sentire la voglia di mantenere la barra dritta e avere chiaro cosa si deve fare per un percorso di vittorie. Più c'è tempesta e più il comandante deve avere la barra dritta" ha aggiunto Domenicali.