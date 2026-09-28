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Formula 1, Domenicali indica la via per la Ferrari: "Nelle tempeste barra dritta"

Stefano Domenicali, CEO Formula 1, a 360°: da Kimi Antonelli al momento della Ferrari di Vasseur, fino alle Sprint e all'ipotesi Imola

28 Set 2026 - 08:54
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Il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, ha tracciato il quadro del momento attuale del circus, partendo ovviamente dal leader della classifica mondiale: "Kimi Antonelli sta facendo una stagione straordinaria, è anche grazie alla sua forza e alla sua freschezza sta portando una attenzione nuova al nostro campionato soprattutto tra i giovani".

Nell'intervento a Radio Anch'io lo Sport, Domenicali non ha potuto non commentare il difficile momento della Ferrari, senza podi da cinque gare: "È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta, la mia esperienza (dal 2008 al 2014 era stato team principal della Rossa, ndr) mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti e uniti". "Chi ha la responsabilità di una squadra come la Ferrari, Fred Vasseur, deve sentire la voglia di mantenere la barra dritta e avere chiaro cosa si deve fare per un percorso di vittorie. Più c'è tempesta e più il comandante deve avere la barra dritta" ha aggiunto Domenicali.

Così sulle Sprint Race: "Per ora manterremo un equilibrio, ne faremo qualche una in più ma non siamo ancora nella logica di averle in tutti i weekend. Sicuramente questo formato è preferito dai tifosi".

Infine spazio alla chiusura del calendario di Formula 1 e al possibile ruolo del tracciato di Imola: "Per ora è confermato che il calendario si chiuderà con le gare di Qatar e Abu Dhabi" ha precisato, aggiungendo tuttavia che "vista la situazione nel mondo però non sarebbe professionale non avere dei piani di backup. Nel momento in cui dovessero emergere situazioni che pongono la sicurezza al centro del nostro sport prenderemo delle decisioni diverse".

F1, incubo Antonelli a Baku: urta le barriere in Q1, sospensione rotta e fondo griglia

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