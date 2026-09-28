F1, crisi Ferrari: Vasseur stanco e a rischio, Horner strizza l'occhio a Maranello

Già ma chi arriverebbe a Maranello? Sarebbe l'ennesimo ribaltone, una patata bollente che in pochi vorrebbero accollarsi: il team più famoso di tutti che non vince un titolo piloti da 19 anni e uno costruttori da 18. Almeno a parole, Chris Horner sarebbe disposto a farsi avanti, visto che nelle ultime ore si è autocandidato. Eppure, secondo Terruzzi-Sparisi la verità sarebbe un'altra: è vero che l'ex Red Bull vuole tornare in F1 e l'opzione Ferrari lo attira ma più di tutti vorrebbe rientrare con un team proprio, magari la Williams.