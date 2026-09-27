Mondiale di F1 riaperto? I numeri dicono di no, ma Antonelli deve stare attento alla battaglia in famiglia

In 15 GP, Kimi ha collezionato 8 vittorie, 6 pole position, 7 giri veloci, 12 podi, 13 Top 10 e un solo ritiro, per problemi tecnici a Barcellona. Dal canto suo, Russell si ferma a 3 vittorie, 5 pole position, 2 giri veloci, 8 podi, 12 Top 10 e due ritiri, per un problema tecnico alla sua W17 a Montreal e per un incidente con Hamilton a Spa.

Solo nelle Sprint la situazione volge a favore del britannico, che nelle 5 gare corte finora disputate ha collezionato 3 successi, 3 pole e 3 podi, contro l'unico centro di Antonelli, le 0 pole e i due podi.