Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA ITALIANA

Supercoppa italiana: Rocchi pensa a Guida per la finale, ma solo se non ci sarà il Napoli

Secondo il Corriere dello Sport il designatore vorrebbe puntare sul fischietto campano, che però aveva annunciato di non voler più dirigere gli azzurri: è bufera social

di Daniele Pezzini
17 Dic 2025 - 16:54

Una voce piuttosto clamorosa sta scuotendo la vigilia dell'inizio della Supercoppa italiana a Riad. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il designatore Rocchi avrebbe deciso di puntare su Marco Guida come arbitro della finalissima, in programma lunedì 22, ma solo nel caso in cui all'atto conclusivo dovesse arrivare il Milan e non il Napoli.

Il fischietto campano la scorsa primavera aveva dichiarato che lui, insieme al collega Maresca, aveva chiesto di non arbitrare i partenopei per "stare tranquillo". Da quando è caduto il vincolo territoriale, infatti, il fischietto campano della sezione di Pompei non è mai stato designato per partite del Napoli.

In questa stagione ha diretto big match come Juve-Milan e Milan-Roma e Rocchi sembra intenzionato a dargli l'occasione di fischiare anche a Riad ma solo, appunto, se non dovesse esserci in campo la squadra di Antonio Conte. Sempre secondo il Corriere dello Sport l'alternativa sarebbe Andrea Colombo. Non c'è nulla di ufficiale ovviamente, ma quanto circola è bastato a scatenare una vera e propria bufera sui social.

