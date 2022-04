Nuova sfida Leclerc-Verstappen o ritorno delle Frecce? Le incognite del nuovo Albert Park

FORMULA 1

Il Mondiale torna a fare tappa all'Albert Park di Melbourne dopo due cancellazioni consecutive a causa dell'emergenza sanitaria.

di

Stefano Gatti

Dopo i primi due appuntamenti mediorientali, che hanno in un certo senso... ribaltato il Mondiale, la Formula Uno va di nuovo "Down Under" ma stavolta... per davvero, nel senso dell'Australia. Là dove tutto si era fermato due anni fa, con le monoposto già praticamente schierate in corsa box. C'è grande attesa per una nuova sfida tra Leclerc e Verstappen, cosiccome per il ritorno al vertice della Mercedes. Teatro del terzo episodio stagionale sarà tra l'altro un tracciato - quello dell'Albert Park, in versione riveduta e corretta. Getty Images

Per la prima volta da quando Melbourne ospita il Mondiale (venticinque anni fa, nell'ormai lontano 1997) il circuito è stato sottoposto ad un approfondito lifting che ne modifica sostanzialmente il dna. Non si è trattato solo dei lavori di riasfaltatura, quanto di opere che hanno addolcito (per la precisione raddrizzato) il disegno di alcune curve-chiave, rendendole più scorrevoli e veloci. Si parla infatti di tempi sul giro più bassi fino a cinque secondi rispetto al 2019, ultimo anno in cui si è corso da queste parti. Prima appunto della cancellazione del GP del 2020 (in piena pandemia) e poi anche dell'edizione dello scorso anno: rinviata di otto mesi esatti - da fine marzo a fine novembre - prima di essere definitivamente cancellata e sostituita dal GP del Qatar.

Alcune curve sono state "riposizionate" ed allargate: la 6 in particolare passa da una velocità di percorrenza di 90 chilometri orari ad una stimata di centocinquanta. Questa modifica - insieme a quelle apportate alla sequenza delle curve 9-10 (ora molto più raccordate tra di loro) - fa sì che nel tratto di ritorno lungo il lago attorno al quale è realizzato il circuito si raggiungano velocità prossime ai 330 ma soprattutto si venga a creare una nuova opportunità di sorpasso alla curva 11.

Resta ora da vedere se il nuovo look di Albert Park si adatterà meglio alle caratteristiche delle Ferrari oppure a quelle della Red Bull. O se invece la terza tipologia di tracciato di questo primo scorcio di stagione non metta finalmente in luce le qualità della W13 di Hamilton e Russell. Quest'ultimo ha fatto il proprio esordio in Formula Uno tre anni fa proprio nella più recente edizione del GP d'Australia, che vide la doppietta Mercedes... insolitamente aperta da Valtteri Bottas, vincitore davanti allo stesso Hamilton, che in Australia ha un "performance record" un po' sotto la sua media abituale. Lewis infatti ha vinto "solo" nel 2008 e nel 2015. Sul terzo gradino del podio salì tre anni fa Max Verstappen, con le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc a completare la top five.

Senza però dimenticare che - con il tedesco - le Rosse si erano imposte nei due anni precedenti. La Formula Uno però - come detto all'inizio, è andata recentemente... Down Under: tocca alla Frecce d'Argento andare a caccia del campione in carica e degli attuali ferraristi che puntano a lasciare Melbourne - a fine weekend - nelle posizioni della generale che occupano attualmente, vale a dire la prima e la seconda: 45 punti per Leclerc, 33 per Sainz, con Verstappen primo inseguitore a quota 25.