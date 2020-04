Nostalgia Hamilton: "Le corse mi mancano"

"Le corse mi mancano. È la prima volta da quando ho 8 anni che non inizio una stagione". Lewis Hamilton con un post su Instagram ha reso pubbliche alcune sue riflessioni in questa fase di lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. "Quando si cresce respirando qualcosa che si ama, nel momento in cui manca c'è un grande vuoto -prosegue il pilota della Mercedes- pero' ci sono anche aspetti positivi. Abbiamo il tempo di riflettere sulla vita, sulle nostre decisioni, sui nostri obiettivi, sulla gente che ci circonda, sulle nostre carriere. I cieli sono piu' puliti, meno animali vengono uccisi solo perche' la nostra domanda si è ridotta e si sta in casa". "Non torniamo alla vita di prima perché stiamo vivendo questo difficile momento, prendiamo miglior conoscenza del Pianeta, provando a modificare scelte e le abitudini. Torniamo nuovi, rinvigoriti, più in forma, sani, piu' focalizzati e soprattutto maggiormente gentili, generosi e attenti al mondo e alla gente che lo abita. Spero che noi tutti lo faremo", conclude il 5 volte iridato.