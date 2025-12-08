Serie A: il Milan di Allegri a Torino per riprendersi la vetta

TORINO-MILAN, ALLEGRI DEVE RISPONDERE A CONTE

La vittoria del Napoli contro la Juventus obbliga il Milan a vincere a Torino, e non solo per agganciare nuovamente i campioni d'Italia in carica, ma anche per mandare un messaggio a Conte e al resto del campionato: ci sarà da lottare anche con i rossoneri per vincere lo Scudetto. Il tecnico livornese deve rispondere, insieme ai suoi, all'eliminazione in Coppa Italia rimediata sul campo della Lazio. In un altro Olimpico, quello di Torino, arriva dunque un test importante, contro una delle squadre che l'hanno scorso ha battuto il Diavolo.



E proprio i granata sperano di ripetere quanto fatto pochi mesi fa contro il Napoli. Vittoria per 1-0 contro una big in un momento complicato, lo stesso che sta attraversando adesso visto che è reduce da tre pareggi nelle ultime cinque partite e si presenta con due ko: il pesantissimo 5-1 in casa contro il Como e il 2-1 di Lecce. Il clima attorno alla dirigenza, più che a Baroni (che nemmeno però può considerarsi così saldo) è rovente: una vittoria farebbe momentaneamente rientrare la crisi.



Potrebbero arrivare novità di formazione: non tanto nel Milan, dove l'unica sarebbe Nkunku insieme a Leao nel 3-5-2 di Allegri, quanto tra le fila del Torino, con Nkounkou e Zapata potenziali titolari al posto di Lazaro e Ngonge nello stesso modulo. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Chiffi.



A COMPLETARE IL TURNO PISA-PARMA E UDINESE-GENOA

Le altre due partite che completano la quattordicesima giornata sono Pisa-Parma e Udinese-Genoa. All'Arena Garibaldi, è scontro diretto tra Gilardino e Cuesta, entrambi pressati dalla vittoria del Verona con l'Atalanta: con 10 e 11 punti, i toscani e i gialloblù sono in piena lotta salvezza.



Lo stesso vale per il Genoa di De Rossi che, però, ha totalizzato 8 dei suoi 11 punti nelle ultime quattro partite. Il Grifone gioca in casa di Runjaic che vuole dare seguito al 2-0 ottenuto proprio al Tardini e dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. All'Arena Garibaldi si gioca alle 15:00, mentre al Bluenergy Stadium si comincia alle 18:00.