Formula 1: Sinner ad Abu Dhabi, visita al paddock e saluto ad Antonelli

© Getty Images
© Getty Images
Jannik assisterà al GP decisivo con Laila. Giro di pista con l'amico pilota su GTdi Redazione
© Getty Images
© Getty Images
Jannik Sinner torna sul circuito di Yas Marina, come già lo scorso anno, per assistere al Gp di Abu Dhabi, tappa decisiva della stagione con tre piloti, Norris, Verstappen e Piastri in lotta per il titolo Mondiale piloti. "Bentornato al paddock", dice sul suo profilo Instagram la F1, postando il video dell'arrivo del tennista. Il numero 2 del ranking Atp, in questi giorni in vacanza a Dubai, è arrivato sul circuito degli Emirati stamattina con la fidanzata Laila Hasanovic.
Una rapida visita al paddock, poi un saluto e la foto con l'amico Kimi Antonelli col quale ha fatto qualche giro di pista a bordo di una Mercedes AMG GT.