Formula 1: Sinner ad Abu Dhabi, visita al paddock e saluto ad Antonelli

Jannik assisterà al GP decisivo con Laila. Giro di pista con l'amico pilota su GT

di Redazione
07 Dic 2025 - 10:58
Jannik Sinner torna sul circuito di Yas Marina, come già lo scorso anno, per assistere al Gp di Abu Dhabi, tappa decisiva della stagione con tre piloti, Norris, Verstappen e Piastri in lotta per il titolo Mondiale piloti. "Bentornato al paddock", dice sul suo profilo Instagram la F1, postando il video dell'arrivo del tennista. Il numero 2 del ranking Atp, in questi giorni in vacanza a Dubai, è arrivato sul circuito degli Emirati stamattina con la fidanzata Laila Hasanovic.

Una rapida visita al paddock, poi un saluto e la foto con l'amico Kimi Antonelli col quale ha fatto qualche giro di pista a bordo di una Mercedes AMG GT.

