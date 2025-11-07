Norris: "Missione compiuta". Antonelli: "Al via vale tutto, cercherò di andare in testa"

Il pilota italiano della Mercedes lancia la sfida all'autore della pole-Sprintdi Redazione
LANDO NORRIS
"È stata più dura del previsto, soprattutto all'inizio. Tanti sono andati molto forte e il passaggio dalla mescola media alla soft non è stato semplicissimo. Alla fine abbiamo fatto il nostro, che era stare davanti a tutti. Qui non mi sento a mio agio come in Messico, quindi a maggior ragione sono soddisfatto. Da queste parti le qualifiche sono sempre difficili per via della natura di questo tracciato e dei suoi avvallamenti ma è anche un pista che dà grande soddisfazione, se stai davanti agli altri! Il weekend però è ancora lungo. Abbiamo davanti un'altra qualifica e ben due gare... E poi c'è l'allerta meteo per la pioggia nella mattinata di sabato. Vedrò di attrezzarmi!"
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una bella sessione di qualifica. Nell'SQ1 ho fatto un po' fatica per via del traffico, poi andando avanti ho trovato un buon ritmo fino alla fase finale. Adesso testa a domani! Su una pista che non conosco ho meno aspettative e sono più pronto ad apprenderne i segreti, questo aiuta. La mescola soft non ha funzionato come ci aspettavamo e l'abbassarsi delle temperature ha complicato le cose. Il feeling era strano, soprattutto nel corso del giro veloce. Vediamo come va domani. In curva uno, al primo giro... vale tutto. Se ne avrò l'occasione cercherò di andare subito in testa ma è importante fare punti per il Mondiale Costruttori".
OSCAR PIASTRI
"La soft era un po' diversa da quello che mi aspettavo e ho commesso un paio di gravi errori nel mio giro veloce. Sono andato meglio nel finale. Per la qualifica abbiamo cambiato un paio di cose e mi sono dovuto adattare. Potevo fare qualcosa in più ma domani e domenica possiamo lottare".
MAX VERSTAPPEN
"Ho avuto tante vibrazioni ma anche problemi con l'altezza da terra. Il settore centrale è stato un disastro, non avevo grip.Ci proveremo comunque, soprattutto se pioverà, ma ci manca qualcosa".
CHARLES LECLERC
"Non sono contento, la macchina è lenta. Non ho brutte sensazioni ma sono lento. Il primo giro della fase finale era abbastanza buono ma un problema nella selezione di una marcia alta mi ha fatto perdere un decimo abbondante. Avrei migliorato però solo di una posizione. Sabato proveremo qualcosa di diverso ma non so se potrà funzionare".
LEWIS HAMILTON
"Beh, a questo punto della stagione punto solo a divertirmi. È il mio obiettivo: cercare di divertirmi da qualsiasi posizione prenda il via".