Norris: "Missione compiuta". Antonelli: "Al via vale tutto, cercherò di andare in testa"

"È stata più dura del previsto, soprattutto all'inizio. Tanti sono andati molto forte e il passaggio dalla mescola media alla soft non è stato semplicissimo. Alla fine abbiamo fatto il nostro, che era stare davanti a tutti. Qui non mi sento a mio agio come in Messico, quindi a maggior ragione sono soddisfatto. Da queste parti le qualifiche sono sempre difficili per via della natura di questo tracciato e dei suoi avvallamenti ma è anche un pista che dà grande soddisfazione, se stai davanti agli altri! Il weekend però è ancora lungo. Abbiamo davanti un'altra qualifica e ben due gare... E poi c'è l'allerta meteo per la pioggia nella mattinata di sabato. Vedrò di attrezzarmi!"