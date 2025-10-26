Logo SportMediaset

Formula 1
GRAN PREMIO CITTÀ DEL MESSICO

Norris: "Ho vinto al via". Verstappen: "Peccato per la Virtual finale"

Il nuovo leader della classifica finale guarda già oltre la vittoria nel ventesimo appuntamento iridato

26 Ott 2025 - 23:34
© Getty Images

© Getty Images

LANDO NORRIS

"Che gara! Ho cercato di guardare avanti e restare concentrato su me stesso. Lo scatto al semaforo è stato semplicemente perfetto. Era tutto quello che dovevo fare: partire nel migliore dei modi e fare bene il primo giro. Tutto il resto è venuto di conseguenza. Adesso calma, prendiamo un weekend alla volta: testa bassa e avanti così. È la mia prima vittoria in Messico, questo posto è speciale: grazie a tutti."  

MAX VERSTAPPEN

"L'inizio è stato molto frenetico. Sono partito bene ma poi sono stato costretto all'esterno. Sono salito sul cordolo, la macchina ha spanciato e sono andato dritto nell'erba, succede. Nel primo stint ho faticato con la media, poi nella seconda parte con la soft ero molto più competitivo. La mia strategia era azzeccata ma eravamo tutti più o meno nella stessa situazione. È stato un weekend difficile: da questo punto di vista il risultato finale è molto buono. Peccato per la Virtual Safety Car alla fine. Qualche volta queste cose ti favoriscono, altre volte meno".

OLIVER BEARMAN

"È stata una gara pazzesca! Sono partito bene al semaforo e dopo il caos alla prima curva mi sono trovato nelle prime posizioni. Il bello è che avevo il passo per tenere dietro le due Mercedes e nel finale nemmeno Piastri ne aveva per superarmi. Il pubblico mi ha votato miglior pilota del giorno, è una bella soddisfazione anche questa".

