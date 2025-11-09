Leclerc: "Frustrante, sono molto arrabbiato". Hamilton: "Weekend da dimenticare"

I due piloti della Rossa non nascondono la delusione per il passo indietro paulistadi Redazione
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Sono molto arrabbiato. Da parte mia non ho commesso errori, lo rifarei altre venti volte. Ha sbagliato chi stava al mio interno. Non ce l'ho con Kimi o Piastri: succede. È stato un incidente inutile, per come la vedo io. Diciamo che Oscar è stato ottimista ma Kimi poteva dargli più spazio, ha curvato come se la McLaren non fosse lì. È un peccato finire con un ritiro. È frustrante, considerando che stiamo lottando per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ora sarà più difficile assicurarci quella posizione, e dovremo affrontare perfettamente i prossimi tre weekend per avere una possibilità. La reazione di tutto il team, che è riuscito a ribaltare completamente la situazione dal venerdì a oggi, è stata davvero un grande sforzo.
© Getty Images
LEWIS HAMILTON
"Decisamente una gara da dimenticare. Dopo il contatto al primo giro, i danni riportati ci sono costati molto carico aerodinamico e hanno reso il posteriore molto difficile da gestire. Nonostante i nostri tentativi di trovare una soluzione, la mancanza di competitività unita alla penalità ci hanno alla fine portato a ritirare la vettura. Non è certo il modo in cui avrei voluto concludere la settimana, ma sono grato ai tifosi brasiliani per il loro incredibile supporto, come sempre. Ci rimane l’ultima parte della stagione, daremo tutto".