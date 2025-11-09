Leclerc: "Frustrante, sono molto arrabbiato". Hamilton: "Weekend da dimenticare"

"Sono molto arrabbiato. Da parte mia non ho commesso errori, lo rifarei altre venti volte. Ha sbagliato chi stava al mio interno. Non ce l'ho con Kimi o Piastri: succede. È stato un incidente inutile, per come la vedo io. Diciamo che Oscar è stato ottimista ma Kimi poteva dargli più spazio, ha curvato come se la McLaren non fosse lì. È un peccato finire con un ritiro. È frustrante, considerando che stiamo lottando per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ora sarà più difficile assicurarci quella posizione, e dovremo affrontare perfettamente i prossimi tre weekend per avere una possibilità. La reazione di tutto il team, che è riuscito a ribaltare completamente la situazione dal venerdì a oggi, è stata davvero un grande sforzo.