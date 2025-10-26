Norris: "Bellissima sensazione la pole". Leclerc e Hamilton: "Proviamoci!"

I due ferraristi puntano senza mezzi termini a tendere un "agguato" alla prima curva all'autore della pole
© Getty Images
LANDO NORRIS
"Sono molto felice. La pole mi mancava da un po' di tempo, è sempre una bella sensazione! Sapevo di aver fatto un gran giro ma quando ho visto il tempo mi sono stupito io stesso. Sono rimasto sorpreso quando Leclerc ha fatto il miglior tempo nel primo tentativo ma alla fine sono riuscito a spuntarla. Credo che dormirò molto bene stanotte. Qui ha fatto diverse buone partenze in passato, cercherò di ripetermi e poi di controllare... tutto quello che è possibile controllare".
CHARLES LECLERC
"Le qualifiche sono sempre molto difficili. Qui poi c'è pochissimo grip, la macchina scivola molto e mettere tutto insieme è molto complicato. Credo di aver spremuto tutto dalla macchina... o forse no. Probabilmente si poteva fare ancora meglio ma sono contento lo stesso. Farò di tutto per prendere la testa della corsa al via e poi per provare a mantenerla".
LEWIS HAMILTON
"È la prima volta quest'anno che ci sono due Ferrari nelle prime tre posizioni della griglia. Stiamo lavorando bene, continuiamo a spingere e non molliamo mai. Qui abbiamo un approccio migliore rispetto ad altre volte. È una grande soddisfazione essere qui con Lando e Charles. Batterli sarà molto dura ma la terza casella della griglia su questa pista è perfetta per provarci. Spero di sfruttare questa chance. Abbiamo un buon passo gara ma sarà durissima".