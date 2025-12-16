Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica con la leggenda Christy Martin

Sydney Sweeney conquista la copertina di Sports Illustrated insieme alla pugile Christy Martin. L'attrice presenta il biopic "Christy".
Dai set patinati di "Euphoria" alla gloria del pugilato. Sydney Sweeney continua la sua ascesa a Hollywood conquistando la copertina dell'ultimo numero di Sports Illustrated. L'attrice è la protagonista di uno scatto simbolico realizzato nel pieno della campagna promozionale per "Christy", il suo nuovo e attesissimo film sulla boxe. Per celebrare questo debutto sulla prestigiosa rivista, la Sweeney non ha posato da sola, ma fianco a fianco con la vera ispirazione della pellicola: Christy Salters Martin.