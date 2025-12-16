Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 60
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica con la leggenda Christy Martin

Sydney Sweeney conquista la copertina di Sports Illustrated insieme alla pugile Christy Martin. L'attrice presenta il biopic "Christy".

16 Dic 2025 - 07:49
60 foto

Dai set patinati di "Euphoria" alla gloria del pugilato. Sydney Sweeney continua la sua ascesa a Hollywood conquistando la copertina dell'ultimo numero di Sports Illustrated. L'attrice è la protagonista di uno scatto simbolico realizzato nel pieno della campagna promozionale per "Christy", il suo nuovo e attesissimo film sulla boxe. Per celebrare questo debutto sulla prestigiosa rivista, la Sweeney non ha posato da sola, ma fianco a fianco con la vera ispirazione della pellicola: Christy Salters Martin.

sydney sweeney
sports illustrated
boxe

Ultime gallery

40

Fuga d'amore per Andy Carroll e la sua Lou

60

Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica

50

Elisabetta Canalis allo scoperto: sui social la prima foto con il nuovo fidanzato

44

Oceane Dodin dal tennis al seno nuovo a... OnylFans: "Guadagni record"

40

Noemi cuore giallorosso: "Gasp spacca, ho un brano per Totti"

34

Emily Pallini e Zalewsky escono alla scoperto: un bacio ufficializza la storia

16

Sara Curtis torna negli Stati Uniti dopo i successi agli Europei di nuoto in vasca corta

27

Dino Beganovic sale sulla Ferrari per i test, Elvira Hallqvist lo osserva da vicino

40

Fuga d'amore per Andy Carroll e la sua Lou

I più visti di Cover Girl

Oceane Dodin dal tennis al seno nuovo a... OnylFans: "Guadagni record"

Elisabetta Canalis allo scoperto: sui social la prima foto con il nuovo fidanzato

Noemi cuore giallorosso: "Gasp spacca, ho un brano per Totti"

Emily Pallini e Zalewsky escono alla scoperto: un bacio ufficializza la storia

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

Iannone a cuore aperto su Elodie: "La mia alba nel momento più buio"