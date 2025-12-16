Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica con la leggenda Christy Martin

Dai set patinati di "Euphoria" alla gloria del pugilato. Sydney Sweeney continua la sua ascesa a Hollywood conquistando la copertina dell'ultimo numero di Sports Illustrated. L'attrice è la protagonista di uno scatto simbolico realizzato nel pieno della campagna promozionale per "Christy", il suo nuovo e attesissimo film sulla boxe. Per celebrare questo debutto sulla prestigiosa rivista, la Sweeney non ha posato da sola, ma fianco a fianco con la vera ispirazione della pellicola: Christy Salters Martin.