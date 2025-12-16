Milano-Cortina 2026: truck di Coca-cola al City celebration di Palermo

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 inizia oggi il suo cammino in Sicilia: parte da Castelvetrano, toccando poi Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e si conclude a Palermo, dove dalle 17 si terrà la City celebration in piazza Ruggiero VII: un evento aperto al pubblico che accoglierà l'arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all'intera comunità. In qualità di Presenting partner del Viaggio, Coca-Cola porta lungo ogni tappa un programma pensato per unire sport, musica e condivisione, trasformando l'attesa dei Giochi in un'esperienza collettiva. A rendere unico il percorso, il truck Coca-cola, una spettacolare esperienza itinerante di luci, suoni ed emozioni che segue i tedofori e coinvolge il pubblico, trasformando ogni arrivo in un momento di festa. Nella City celebration di Palermo, in piazza Ruggiero VII, dalle 17, il Coca-cola Village accoglierà i presenti con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità, comprese le iniziative di sostenibilità realizzate con Cial per la raccolta delle mini-lattine distribuite lungo il percorso, e la collaborazione con Banco alimentare, che accompagnerà il pubblico in un momento di solidarietà tramite degustazioni e donazioni. Con questa nuova tappa, Coca-cola, si spiega in una nota, conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio capace di celebrare il Paese nella sua autenticità, creando connessioni tra persone, territori e comunità e condividendo i valori olimpici con energia e positività.