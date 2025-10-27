Norris batte in testa, e adesso? Antonelli e Bearman, un weekend "da grandi"

Esce al comando della classifica generale da un fine settimana nel quale ha rasentato la perfezione, più che altro da un fine setimana nel quale le qualità (ritrovate) della McLaren gli hanno permesso di correre nel modo più adatto al suo stile di guida e al suo carattere: davanti a tutti. In aria pulita, come si dice oggi e con la testa altrettanto sgombra. La perentoria pole position e il via "ondivago" delle Ferrari lo lanciano verso un successo mai in dubbio. Lando ha definitivamente rimarginato il vulnus di fine agosto a Zandvoort ma ora la pressione è tutta sulle sue spalle e i precedenti non sono particolarmente confortanti...