Rocchi dichiara guerra ai simulatori. E l'IFAB sperimenta lo stop di 2 minuti

Aiutateci a combattere simulatori e accentuatori. Questo è l'appello lanciato martedì da Gianluca Rocchi nel corso dell'incontro con la stampa nella sede della centrale Var: stigmatizzare in tv, sui giornali e sul web certi comportamenti potrebbe avere un effetto deterrente sui cosiddetti furbetti. La battaglia in realtà è già cominciata dall'IFAB, organo legislativo del calcio, e da Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA, è partita l'iniziativa che per scongiurare inutili sceneggiate prevede due minuti di stop a bordo campo per i giocatori che ricevono le cure dello staff medico. Per ora la si sta sperimentando in coppa d’Arabia.