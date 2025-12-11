Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
arbitri

Rocchi dichiara guerra ai simulatori. E l'IFAB sperimenta lo stop di 2 minuti

L'appello di Rocchi contro i furbetti e le novità IFAB: stop temporaneo per i finti infortuni

di Simone Malagutti
11 Dic 2025 - 14:48

Aiutateci a combattere simulatori e accentuatori. Questo è l'appello lanciato martedì da Gianluca Rocchi nel corso dell'incontro con la stampa nella sede della centrale Var: stigmatizzare in tv, sui giornali e sul web certi comportamenti potrebbe avere un effetto deterrente sui cosiddetti furbetti. La battaglia in realtà è già cominciata dall'IFAB, organo legislativo del calcio, e da Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA, è partita l'iniziativa che per scongiurare inutili sceneggiate prevede due minuti di stop a bordo campo per i giocatori che ricevono le cure dello staff medico. Per ora la si sta sperimentando in coppa d’Arabia.

Non sono poi da escludere alcune fondamentali novità in vista del futuro magari già per il prossimo Mondiale. In seno all'IFAB prende piede l'idea di estendere il controllo Var anche ai calci d'angolo, perché sarebbe un'ingiustizia subire gol in conseguenza di un corner che non c'è, e ai casi di espulsione da secondo cartellino giallo.

A Lissone si è parlato anche di statistiche. Il Var in queste prime 14 giornate di campionato ha sventato l'85,4% degli errori commessi con le valutazioni di campo e, a sorpresa, contrariamente alla percezione comune, il Var interviene più in Champions League che nel nostro torneo. Ma in cosa la Serie A deve migliorare? Sicuramente nel tempo effettivo. Abbiamo il tempo di gioco più basso tra i cinque principali campionati europei e la media di falli più alta, 25,44 a partita, contro i 21,25 della Premier League e i 21, 27 della Bundesliga.

Ma all'interno dell'AIA c'è la convinzione che in questo gli arbitri centrino fino a un certo punto: il livello della serie A si è abbassato negli ultimi anni e una minor qualità dei protagonisti corrisponde di solito un maggior numero di falli commessi.

rocchi
simulatori
var

Ultimi video

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:36
Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO
15:20
Serie B, il pallone invernale è giallo
15:18
Serie A, Jamie Vardy è il giocatore del mese di novembre
14:31
Guardiola pazzo di Rodrygo: "Gli ho detto che è fortissimo"
13:25
Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: almeno un mese di stop