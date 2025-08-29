Norris: "Avversari un po' troppo vicini". Alonso: "Ce la giochiamo con Mercedes e Ferrari"

Il pilota inglese della McLaren non snobba la concorrenza ma la McLaren punta alla doppiettadi Stefano Gatti
© IPA
LANDO NORRIS
"Oggi è stata una buona giornata. La macchina si è comportata abbastanza bene. Sento che abbiamo fatto dei buoni miglioramenti da FP1 a FP2, ma allo stesso tempo sembrava che gli altri abbiano recuperato un po' più di quello che avremmo voluto. Anche le Aston Martin e Alonso in particolare sono stati veloci nelle FP1 e nelle FP2, come anche negli ultimi GP, quindi un buon inizio, ma sicuramente un po' più vicino di quanto vorremmo per il momento. È ancora previsto che piova sabato e c'è possibilità di pioggia anche domenica. In realtà sarebbe stato bello fare qualche giro sul bagnato oggi per prepararsi un po' per domani, ma questo rende tutto più emozionante".
OSCAR PIASTRI
"Giornata strana, soprattutto nella scelta delle gomme da provare, per via delle condizioni variabili. C'erano molte cose che non credo fossero proprio come ci si aspetterebbe normalmente oggi. Penso che sabata sarà l'unico momento in cui vedremo esattamente a che punto sono tutti".
© IPA
FERNANDO ALONSO
"Sono piuttosto ottimista per questo fine settimana, sicuramente più di alcuni altri venerdì del recente passato. In Ungheria siamo andati bene, cosiccome qui, anche se sono solo le prove libere. Non credo che possiamo dare battaglia alle McLaren ma forse possiamo giocarcela con Mercedes, Ferrari e Red Bull".
GEORGE RUSSELL
"È stato fantastico tornare a guidare di nuovo dopo un paio di settimane di assenza. Le condizioni per tutti erano davvero difficili. C'era molto vento. In termini di performance sul giro forse non così vicino ai primi come vorremmo, ma il ritmo di gara sembra buono".
© IPA
MAX VERSTAPPEN
"Non è stato niente di speciale, stavo ancora lottando con le stesse cose. Abbiamo provato molte cose sulla vettura, ma non sembra che sia cambiato nulla riguardo al problema di fondo, quindi cercheremo durante la notte per vedere se riusciamo a trovare un po' più di prestazioni. Non mi aspetto un'inversione di tendenza concreta, penso che sia complicato e il layout della pista non si adatta alla macchina con i problemi che abbiamo. Il problema principale è che nel settore centrale ci sono molte curve lunghe, quindi non è il massimo, e sarà davvero difficile essere tra i primi cinque in qualifica. Vedremo".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Stavo spingendo abbastanza forte all'inizio delle FP1 e poi mi sono bloccato, sono finito nella sabbia e la mia sessione è finita dopo un solo giro. Ovviamente non è stato l'ideale perché ho perso un po' di chilometraggio e non ho fatto praticamente nessun giro. Nelle FP2 ho dovuto costruire il mio ritmo. C'è un bel po' di lavoro da fare, ma sappiamo dove migliorare e ora non vediamo l'ora che arrivi domani. Vedremo come sarà il tempo, ma se sarà asciutto cercheremo di migliorare queste poche cose, e poi penso che sia stata una sessione decente".
Commenti (0)