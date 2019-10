Niente qualifiche? I piloti giocano a Fifa alla Playstation

Le qualifiche del GP di Suzuka di Formula 1 sono state rinviate a domani per paura del tifone Hagibis e i piloti sono restati chiusi in hotel. Così Verstappen, Sainz, Perez, Russell e Norris hanno deciso di passare il tempo giocando alla Playstation: sfida a Fifa 20 e tutti concentrati a non perdere. Chi avrà vinto? Intanto sul circuito non ci sono stati danni: solo vento e pioggia.