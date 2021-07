Nico Rosberg: "Sia Bottas che Russell meritano la Mercedes: non credo sia già stata presa la decisione"

FORMULA 1

Il campione del mondo del 2016 dubi che la sua ex-squadra abbia già scelto chi affiancherà Lewis Hamilton nella prossima stagione.

di

STEFANO GATTI

La Formula Uno viaggia spedita verso l'undicesima tappa del Mondiale in Ungheria ed all'Hungaroring - oltre alla sfida in pista tra Hamilton e Verstappen ed alla possibilità di una Ferrari altamente competitiva - si prevede parecchia... attività nel paddock per quanto riguarda il mercato piloti. In un'intervista concessa ad Express Sport, Nico Rosberg non esclude che Valtteri Bottas possa continuare ad occupare l'abitacolo della Freccia Nera Mercedes per la sesta stagione consecutiva.

Il campione del mondo di cinque anni fa in qualche modo spezza una lancia (o una freccia??) in favore del pilota che - all'indomani dell'inatteso ritiro dalla Formula Uno al termine del Mondiale 2016 - vinto appunto su Hamilton - venne di fatto "prelevato" dalla Williams per prendere il suo posto.

"Si tratta di una decisione difficile, perché Bottas guida bene e sostanzialmente meriterebbe di rimanere. Certo, Russell è una futura stella del Mondiale e sta fornendo prestazioni incredibili, portando anche nella fase culminante delle qualifiche una macchina che non ne ha il potenziale. Quindi anche lui si meriterebbe la Mercedes. Quindi si tratta di una decisione difficile e credo che non l'abbiano ancora presa".

Chiaro che Nico (per... esperienza diretta) individua la forza della ri-candidatura di Bottas nel suo ruolo "subordinato" ad Hamilton: l'equilibrio ha funzionato molto bene nelle ultime cinque stagioni (coincise con cinque titoli iridati consecutivi Piloti e Costruttori) ma - la termine del contratto rinnovato tra la Casa di Stoccarda ed il campione di Stevenage, quest'ultimo avrà trentanove anni: la soluzione-Russell - dal punto di vista Mercedes ed al netto del... fattore Verstappen - è preferibile a livello di stimolo per Lewis e molto più lungimirante.

Rosberg intanto si è espresso in questi termini (su Bottas e su Russell) nel corso di un evento organizzato all'interno del recente E-Prix di Londra di Formula E. Proprio il nuovo leader del Mondiale elettrico Nyck De Vries (balzato al comando grazie a due secondi posti nel doppio appuntamento londinese e pilota Mercedes) potrebbe essere uno dei candidati a prendere il posto di Russell alla Williams: gli altri sono Daniil Kvyat e due piloti che nel team fondato da sir Frank Williams hanno già militato: il "supersub" Nico Hulkenberg e lo stesso Bottas (l'opzione più ovvia - quella dello scambio diretto - ma non per forza la più scontata!