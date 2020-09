Mugello, verso la pole: Bottas svetta nelle ultime "libere", Ferrari... indecifrabile

GP TOSCANA F.1 PROVE LIBERE 3

di

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas sempre più a suo agio tra i curvoni del Mugello: il finlandese davanti a tutti nel terzo ed ultimo turno di prove libere del Gp di Toscana ma Max Verstappen è a soli 17 millesimi dalla Freccia Nera numero 77 e si mette dietro Lewis Hamilton, staccato di 83 millesimi dal compagno di squadra. Ferraristi ancora una volta... separati in casa: Charles Leclerc settimo ad un secondo da Bottas, Sebastian Vettel 18esimo ad un secondo e sei decimi.

Amore a prima vista tra Valtteri Bottas ed il circuito del Mugello. Miglior tempo in entrambi i turni di prove libere del venerdì, il finlandese si è ripetuto nel terzo ed ultimo turno del sabato mattina ed è - inevitabilmente - il candidato numero uno per la pole position. A provare a contendergliela proveranno naturalmente Lewis Hamilton e Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha fatto sensazione chiudendo la sessione al secondo posto, a sandwich tra le Mercedes ed a soli 17 millesimi da Valtteri. Che diventano 83 nel caso di Hamilton, autore del terzo tempo e comunque pronto a piazzare la zampata del campione nel Q3 delle prove ufficiali. Alle spalle dei primi, ma con distacchi già importanti, troviamo Lance Stroll (quarto a 582 millesimi con la Racing Point), il vincitore del GP d'Italia Pierre Gasly (quinto a 696 millesimi con l'Alpha Tauri) e Sergio Perez che - al volante dell'altra Racing Point - occupa la sesta piazza a 811 millesimi dalla vetta.

Bisogna scendere quindi fino alla settima posizione per trovare la prima Ferrari che è - invariabilmente - quella di, con un ritardo da Bottas appena inferiore al secondo pieno (958 millesimi).che non è riuscito ad andare al di là del 18esimo e terzultimo tempo, staccato di un secondo e 656 millesimi. Terzo ed ultimo turno di prove libere da settima fila "virtuale" per l'Alfa Romeo (13esimo Giovinazzi, 14esimo Raikkonen) e piuttosto complicato per due delle tre candidate al ruolo di terza forza del Mondiale: se la Racing Point si piazza agevolmente nella top ten,: 12esimo e 19esimo Sainz Jr. e Norris, 11esimo e 17esimo Ocon e Ricciardo che avevano chiuso il turno pomeridiano del venerdì subito alle spalle di Mercedes e Red Bull.