Formula 1
IL COMMENTO

Monza, al via la settimana santa del Mondiale. Sarà passione rossa?

Il passaggio a vuoto olandese chiama gli uomini di Maranello all'impresa nel classico appuntamento che vale una stagione

di Stefano Gatti
01 Set 2025 - 10:19
© IPA

© IPA

Dalle dune di Zandvoort occorre aguzzare per bene la vista per "vedere" Monza. La vista ma soprattutto l'ingegno, per dirlo con la Settimana Enigmistica. La tappa più attesa del Mondiale - il Gran Premio d'Italia del primo weekend di settembre è un bel... rebus da risolvere per gli uomini della Scuderia di Maranello dopo la costosa disfatta olandese. Monza è un appuntamento che non si può fallire: l'obbligo morale di ben figurare era stato rispettato un anno fa con l'inattesa e per questo straordinaria affermazione di Charles Leclerc che aveva beffato le McLaren, lanciando la sfida per il titolo Costruttori finito poi nelle mani del team papaya, a sua volta lanciatissima verso uno strapotere che dura tuttora e che - a ruote ferme, ma ancora per poco - lascia poche speranze alla concorrenza (Ferrari ma non solo) in vista del secondo passaggio del Mondiale in Italia. 

© IPA

© IPA

C'è prima di tutto da rimettere a distanza la Mercedes che - parlando proprio di Mondiale Costruttori - pur marcando punti con il solo Russell a Zandvoort ha ridotto a dodici punti il ritardo dal Cavallino Rampante. Leclerc ha messo le mani avanti, lasciando quantomeno nel vago le sue chances di fare il bis della vittoria 2024 sull'asfalto monzese, ma sogna (ci mancherebbe altro!) e lascia che i tifosi sognino la sua terza affermazione nello storico autodromo brianzolo. Da parte sua Lewis Hamilton è chiamato a cogliere l'opportunità di riscattare tutta in una volta una prima stagione ferrarista fin qui opaca, per non dire controversa. Purtroppo per lui le premesse non sono delle migliori: la penalità di cinque posizioni in griglia rimediata in Olanda gli complica le cose, con uno scatto dal semaforo possibilmente dalla quarta-quinta fila. Non tutto è perduto però, visto che il layout monzese concede buone possibilità di rimonta. Si tratta "solo" di dare la scossa e le occasioni per farlo iniziano a scarseggiare.

© IPA

© IPA

Il punto è - il Team Principal Vasseur lo ha ribadito ancora una volta a Zandvoort, che un avvio di weekend appena meno che perfetto finisce per guastare il resto del weekend di gara. Al via della... Settimana Santa di Monza non resta che augurarsi un venerdì di Passione... Rossa sulle tribune e tribunette che (mai numerose come quest'anno e si spera a prezzi non proibitivi) fiancheggiano il nastro d'asfalto. Il resto è nelle mani dei "nostri". Non è molto ma ci si deve aggrappare: Monza non è nuova a risultati non allineati al resto della stagione.

