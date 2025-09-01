Monza, al via la settimana santa del Mondiale. Sarà passione rossa?

C'è prima di tutto da rimettere a distanza la Mercedes che - parlando proprio di Mondiale Costruttori - pur marcando punti con il solo Russell a Zandvoort ha ridotto a dodici punti il ritardo dal Cavallino Rampante. Leclerc ha messo le mani avanti, lasciando quantomeno nel vago le sue chances di fare il bis della vittoria 2024 sull'asfalto monzese, ma sogna (ci mancherebbe altro!) e lascia che i tifosi sognino la sua terza affermazione nello storico autodromo brianzolo. Da parte sua Lewis Hamilton è chiamato a cogliere l'opportunità di riscattare tutta in una volta una prima stagione ferrarista fin qui opaca, per non dire controversa. Purtroppo per lui le premesse non sono delle migliori: la penalità di cinque posizioni in griglia rimediata in Olanda gli complica le cose, con uno scatto dal semaforo possibilmente dalla quarta-quinta fila. Non tutto è perduto però, visto che il layout monzese concede buone possibilità di rimonta. Si tratta "solo" di dare la scossa e le occasioni per farlo iniziano a scarseggiare.