Milano chiama Melbourne: mega-evento Ferrari in Piazza Castello

L’evento milanese rappresenta è un’occasione assolutamente da non perdere per vedere da vicino i piloti della Rossa, nonché il modo perfetto per trasmettere alla Scuderia di Maranello tutto il proprio affetto prima che la stagione abbia inizio. Per ragioni di sicurezza sono state comprensibilmente predisposte alcune limitazioni: l’accesso a Piazza Castello sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco. Chi non dovesse trovare posto, potrà seguire l’evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti alla piazza stessa.