Mick Schumacher campione: "Non mi rendo ancora conto"

LE PAROLE

"Sono davvero molto emozionato, ci vorrà qualche giorno per rendermi conto che sono diventato campione in questa categoria. Sono davvero orgoglioso di essere con questo team con cui ho imparato molto, gli devo moltissimo". Così Mick Schumacher, pilota tedesco del team Pramac, al termine del GP di Sakhir, al termine del quale si è laureato campione di F2.

"Questa stagione è stata molto difficile, tutti erano ad livello alto di guida, ho spinto dall'inizio alla fine, ho cercato di migliorarmi insieme alla squadra e questo e' il motivo per cui siamo riusciti a vincere il titolo. Quella di oggi non è stata una grande gara. Devo questo campionato al team", ha aggiunto. "So che vincere in queste condizioni sarebbe stato oggi troppo difficile, troppo aggressivo in frenata ho compromesso le gomme. Ilott aveva un ottimo ritmo, io ho cercato di mantenere il mio per continuare ad andare avanti ma poi per me era impossibile andare avanti con le gomme e ho deciso di rientrare. Avevo paura ma alla fine è andata bene e sono campione", ha concluso.