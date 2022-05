Miami FP1: 1. Leclerc, Russell 2. davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez; 6. Sainz

George Russell terzo incomodo fra Charles Leclerc e Max Verstappen, anzi... secondo. Il pilota britannico della Mercedes chiude la prima sessione di prove libere del GP di Miami con il secondo tempo alle spalle del ferrarista (+0.071) ma davanti al campione del mondo in carica, staccato di 179 millesimi dal monegasco. Quarto tempo per Sergio Perez davanti a Pierre Gasly con l'Alpha Tauri ed all'altro ferrarista Carlos Sainz (+0.430). Ottavo tempo per Lewis Hamilton, alle spalle del sorprendente Alexander Albon con la Williams.

Getty Images