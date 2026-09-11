Mercedes in controllo al Madring: Russell precede Antonelli e le due Ferrari

A chiudere la top five è Max Verstappen che con la Red Bull (+0.626) precede la McLaren del campione del mondo Lando Norris (staccato di 870 millesimi dalla vetta) e il sempre più efficace Arvid Lindblad (Racing Bulls) a sandwich tra le due McLaren. Oscar Piastri chiude infatti ottavo con un passivo di un secondo e 71 millesimi. A sigillare la top ten sono il già citato Hulkenberg con la migliore delle Audi e Liam Lawson, per il terzo GP consecutivo al volante della Red Bull del convalescente Isack Hadjar.