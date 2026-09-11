Mercedes in controllo al Madring: Russell precede Antonelli e le due Ferrari
Ancora un'incomprensione tra i due piloti della Rossa sul difficile tracciato madrilenodi Stefano Gatti
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Uno-due Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Madring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di un minuto, 34 secondi e 77 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due Frecce d'Argento ci sono le due Ferrari: terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi
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Ancora un’incomprensione tra i due piloti della Rossa, quando Leclerc, impegnato in una simulazione di qualifica, si è trovato davanti in traiettoria la SF-26 gemella del sette volte iridato che si trovava invece in un giro lento ed evidentemente non era stato avvertito vi radio del sopraggiungere del compagno di squadra. Per sir Lewis lamentele anche da parte di Nico Hulkenberg e Carlos Sainz.
A chiudere la top five è Max Verstappen che con la Red Bull (+0.626) precede la McLaren del campione del mondo Lando Norris (staccato di 870 millesimi dalla vetta) e il sempre più efficace Arvid Lindblad (Racing Bulls) a sandwich tra le due McLaren. Oscar Piastri chiude infatti ottavo con un passivo di un secondo e 71 millesimi. A sigillare la top ten sono il già citato Hulkenberg con la migliore delle Audi e Liam Lawson, per il terzo GP consecutivo al volante della Red Bull del convalescente Isack Hadjar.
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