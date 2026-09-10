GP Spagna, da Monza a Madrid Antonelli ha un 'diverso' piano gara: "Fare la pole, mettersi davanti e scappare via"

L'unico giorno di festa è stato lunedì, trascorso sui kart insieme al team e alla famiglia: "Era da gennaio che non giravo con i kart da gara e alla fine della giornata ero distrutto, anche perché venivo da un weekend bello impegnativo. Però è stato bello passare del tempo con tutti i ragazzi della squadra e con la famiglia, un modo per divertirci come piace a noi". Una giornata che aveva preoccupato anche il team principal Toto Wolff, memore della "lunga storia di incidenti durante attività fuori dalla pista". Antonelli sorride: "Sì sì, lo confermo. Mi ha anche mandato un messaggio per sapere se era tutto ok, ma l'ho visto solo alla sera. Comunque io giravo praticamente da solo, ho fatto qualche sessione con i meccanici ma solo per girare un po' insieme. Sono andato piuttosto rilassato".

