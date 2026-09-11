Basket: Consiglio Stato, Tar fissi a breve udienza sui ricorsi Trapani Shark

11 Set 2026 - 15:15
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Il Consiglio di Stato s'è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Shark e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunziate dal Tar del Lazio sui provvedimenti di esclusione dal campionato di Serie A 2025/26 e di revoca dell'affiliazione, invitando il tribunale amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione italiana pallacanestro (Fip) e la Lega basket serie A, informando che il Consiglio "ha escluso vizi dei provvedimenti impugnati" ed esprimendo "soddisfazione per questo primo esito, che permette il regolare, imminente, avvio dei campionati". Fip e Lega auspicano infine la rapida fissazione dell'udienza da parte del Tar, "fiduciose nel fatto che la legittimità dei provvedimenti sia presto confermata all'esito del grado di giudizio di competenza".

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