Serie A Women's Cup: Juventus-Inter e Sassuolo-Roma a caccia finale Viareggio

Sono rimaste in quattro a giocarsi la seconda edizione della Serie A Women's Cup, domenica rimarranno soltanto due, con in mano un biglietto per Viareggio. Dopo i primi tre weekend dedicati alla fase a gironi, il torneo che inaugura la stagione entra nella sua fase decisiva: tra sabato e domenica si giocano le semifinali, con in palio due posti per la finale in programma sabato 19 alle 18.00 allo Stadio dei Pini 'Torquato Bresciani' di Viareggio. Si parte sabato alle 20.30 con Juventus-Inter; domenica alle 12 sarà invece il turno di Sassuolo e Roma, già di fronte nel girone B con le neroverdi qualificate come prime e le giallorosse come migliore seconda.