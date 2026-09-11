Napoli-Bologna, vietata vendita biglietti a residenti Emilia Romagna

11 Set 2026 - 15:15
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Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per la partita di Serie A Napoli-Bologna in programma domenica 13 settembre allo stadio Maradona" di Napoli il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Emilia Romagna. Il provvedimento, informa la Prefettura di Napoli, "è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 2 settembre e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica". 

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