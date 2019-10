Mercedes, Hamilton: "Il motore Ferrari fa la differenza"

Formula 1

Lewis Hamilton è lanciato verso il suo ennesimo titolo di F1, ma sa che anche a Suzuka la Ferrari sarà un osso duro. "Il motore della Ferrari sta facendo un'enorme differenza. A Sochi loro erano sette decimi più veloci sul rettilineo e io non posso schiacciare di più l'acceleratore. Hanno cambiato qualcosa per rendere il loro propulsore migliore di tutti gli altri", ha detto l'inglese della Mercedes dal Giappone. Suzuka pazza per la Formula 1







































































































































































































































"Stiamo lavorando duro per capire come essere più veloci, dobbiamo trovare un modo per guadagnare nelle curve, ridurre la resistenza aerodinamica e avere più potenza", ha aggiunto Hamilton.