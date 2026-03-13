Dinastia Hreidarsson: debutto per Ida Marin con l'Islanda

La centrocampista ventitreenne Ida Marin Hermannsdottir ha ufficialmente dato il via alla sua carriera internazionale con la maglia dell'Islanda, debuttando nelle prestigiose sfide di qualificazione ai Mondiali 2027 contro Spagna e Inghilterra. La giocatrice del Fimleikafelag Hafnarfjordur, figlia difensore Hermann Hreidarsson, ha calcato il prato del City Ground di Nottingham - teatro di tante battaglie del padre - collezionando 63 minuti di alto livello dopo aver disputato l'intero match contro le campionesse del mondo spagnole.