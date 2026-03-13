1 di 31
Dinastia Hreidarsson: debutto per Ida Marin con l'Islanda

Ida Marin Hermannsdottir debutta con l'Islanda contro Spagna e Inghilterra. La figlia d'arte segue le orme del padre Hermann

13 Mar 2026 - 07:29
La centrocampista ventitreenne Ida Marin Hermannsdottir ha ufficialmente dato il via alla sua carriera internazionale con la maglia dell'Islanda, debuttando nelle prestigiose sfide di qualificazione ai Mondiali 2027 contro Spagna e Inghilterra. La giocatrice del Fimleikafelag Hafnarfjordur, figlia difensore Hermann Hreidarsson, ha calcato il prato del City Ground di Nottingham - teatro di tante battaglie del padre - collezionando 63 minuti di alto livello dopo aver disputato l'intero match contro le campionesse del mondo spagnole. 

