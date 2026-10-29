Cagliari, Mendy rinnova fino al 2032: il comunicato

29 Ott 2026 - 12:00
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Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Paul Mendy, che ha firmato un nuovo accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2032. Nato il 13 gennaio 2007 a Rufisque, città costiera del Senegal occidentale, il giovane attaccante è arrivato in Sardegna dall’ASC Bambey nel febbraio 2025. Inizialmente impiegato in U18, con cui ha realizzato 3 reti in 8 gare, è stato protagonista di una crescita repentina, che lo ha portato a bruciare le tappe. La stagione successiva, infatti, è già protagonista in U20, con cui segna la sua prima doppietta il 21 settembre in Sassuolo-Cagliari. Tra dicembre e gennaio va a segno per quattro volte consecutive (Fiorentina, Frosinone, Parma e Roma), realizzando una nuova doppietta, questa volta contro il Genoa, il 1° febbraio. Entra così nel giro della Prima squadra, con cui debutta a 19 anni, il 20 marzo 2026, contro il Napoli. Il 27 aprile, alla sua prima da titolare, in 8 minuti realizza due reti, decisive per la vittoria ai danni dell’Atalanta (3-2) all’Unipol Domus. Nel frattempo, non smette di segnare anche in U20: nell’ultima parte di stagione realizza altre 4 reti e serve 2 assist, tra i trascinatori della squadra nella finale play-out di Napoli con 1 gol e 2 assist per il 3-0 finale, una vittoria che vale la permanenza in Primavera 1. In questa stagione è diventato uno dei punti fermi dell’attacco di mister Pisacane: impiegato in tutte le 9 gare di campionato, è andato in gol nella vittoria esterna contro l’Atalanta (1-2), autore di un assist per Daniel Maldini contro la Juventus (1-1). In Coppa Italia ha segnato contro l’Hellas Verona. Forza fisica, atletismo, tecnica e dinamicità fanno di Mendy una punta centrale moderna, capace sia di fare reparto da solo e rappresentare un punto di riferimento per i compagni, sia di attaccare la profondità o andare via in progressione palla al piede. Qualità umane, applicazione e dedizione al lavoro, ampi margini di miglioramento: Mendy è tra i giovani più interessanti della Serie A, un talento da coltivare. Congratulazioni, Paul, il futuro è tuo!

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