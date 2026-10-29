Milan, al "Pistolero" si è inceppato il grilletto: tutte le difficoltà di Gonçalo Ramos

Lo zero spaccato nella casella dei tiri tentati da Gonçalo Ramos contro il Bologna continua a far preoccupare il Milan. Il Diavolo avrebbe 74 milioni di motivi per farlo, visto il costo del suo cartellino dal Paris Sant-Germain in estate. Il problema allora potrebbe essere la maglia rossonera, dato che con quella del Portogallo il "Pistolero" ha segnato 3 gol in altrettante partite da titolare tra settembre e ottobre in Nations League. Oppure in Italia, semplicemente, gli viene richiesto di legare di più il gioco. Per questo motivo la sua presenza nell'area di rigore avversaria non è la stessa. La certezza è che il grilletto del numero 9 milanista si sia inceppato di nuovo: 3 reti in 11 partite con Ruben Amorim sono pochi per giustificare il suo acquisto faraonico.
I numeri in campionato di Gonçalo Ramos sono sempre più preoccupanti. I tiri in porta a gara scollinano a malapena quota 1. La frequenza dei gol a partita è addirittura una ogni 400 minuti giocati. Troppo pochi se pensiamo anche che le grandi occasioni mancate in 9 match sono 8. Eppure la sua importanza in campo è assolutamente vitale per il club di Gerry Cardinale, perché che non c'è ancora una vera e propria alternativa: il classe 2008, Francesco Camarda, non si sta rivelando all'altezza e il solo Alphadjo Cisse non può sopperire a un simile carico, nonostante un inizio di stagione scintillante da top scorer. L'attaccante portoghese non sta ripagando al momento le alte aspettative che c'erano sul suo conto, ma sabato avrà un'occasione d'oro per riscattarsi.
Tra due giorni infatti c'è l'Inter. Al centro dell'attacco ci sarà ancora una volta lui. La speranza per i tifosi del Milan è che possa essere il derby della svolta definitiva, soprattutto visti i problemi difensivi che ha dimostrato di avere la banda di Christian Chivu quest'anno. I nerazzurri faranno di tutto per mettere Ramos nelle condizioni di non essere pericoloso sotto porta. Allora starà all'allenatore del portoghese e ai suoi compagni, Christian Pulisic su tutti, trovare una soluzione adeguata. Il rischio che faccia un'altra prestazione da "Ghostalo" c'è, l'obiettivo deve essere impedire che ciò accada. Il centravanti ha tutte le carte in regola per fare bene in Italia, tuttavia ha bisogno di sbloccarsi mentalmente, magari proprio con un gol, per scacciare via i fantasmi di un'annata che pare maledetta fin qui.
Esiste un dato, però, che può far sorridere il Milan. Le uniche reti messe a segno dall'ex Psg sono arrivate tutte tra le mura amiche: contro Venezia, Salisburgo e Atalanta. Lo stadio San Siro potrebbe rivelarsi così un fattore determinante per Gonçalo Ramos, anche a livello psicologico. Contando che i rossoneri non perdono un derby da due anni e mezzo, i sette volte campioni d'Europa dovranno aggrapparsi al loro bomber per rilanciarsi dopo una sconfitta cocente rimediata col Bologna, che potrebbe aver compromesso in parte la stabilità che avevano ottenuto nelle ultime settimane.