Milan, al "Pistolero" si è inceppato il grilletto: tutte le difficoltà di Gonçalo Ramos

I numeri in campionato di Gonçalo Ramos sono sempre più preoccupanti. I tiri in porta a gara scollinano a malapena quota 1. La frequenza dei gol a partita è addirittura una ogni 400 minuti giocati. Troppo pochi se pensiamo anche che le grandi occasioni mancate in 9 match sono 8. Eppure la sua importanza in campo è assolutamente vitale per il club di Gerry Cardinale, perché che non c'è ancora una vera e propria alternativa: il classe 2008, Francesco Camarda, non si sta rivelando all'altezza e il solo Alphadjo Cisse non può sopperire a un simile carico, nonostante un inizio di stagione scintillante da top scorer. L'attaccante portoghese non sta ripagando al momento le alte aspettative che c'erano sul suo conto, ma sabato avrà un'occasione d'oro per riscattarsi.