Moratti: "Messi il mio più grande sogno irrealizzato. Lautaro? Penso chiuderà la carriera all'Inter"

Che Massimo Moratti volesse fortemente Lionel Messi all'Inter (ancor prima che diventasse un fenomeno fuori scala) è il segreto di Pulcinella. L'ex patron nerazzurro è tornato a parlarne in una lunga intervista concessa al portale spagnolo AS: "Lo vidi giocare in una competizione Under 17. Capii subito che era speciale. Non soltanto per la sua qualità, ma anche per la fame e la voglia di vincere. Messi faceva già paura. Sì, volevo acquistarlo. In effetti, feci in modo che venisse contattato diverse volte, ma senza mai fare nulla di scorretto o che potesse risultare spiacevole. Sapevo che il Barcellona, il club che lo aveva aiutato a crescere, stava per proporgli un contratto. Non volli intromettermi."