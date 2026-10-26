Antonelli in missione Tex-Mex, per Leclerc una domenica da El Grinta. Russell, incubo a occhi aperti

Monta mescola soft al via ma non riesce a bruciare il poleman Antonelli (su mescola intermedia) alla prima curva dopo il semaforo. Si vede subito che lui e la Red Bull non hanno lo smalto di Sepang e Singapore. Un passo indietro che all'olandese è sicuramente andato di traverso e la colpa non è tutta sua. VOTO 5 ad ISACK HADJAR: un fine settimana nervoso e discontinuo per il franco-algerino che brilla in qualifica ma non è mai protagonista in gara.