McLaren MCL38, Norris e Piastri sotto una buona Stella, anzi due!

Subito in pista a Silverstone la nuova monoposto del team papaya che lancia la sfida ai top team del Mondiale

© McLaren Racing La livrea della nuova McLaren MCL38 powered by Mercedes era nota giù d qualche giorno, oggi lo storico team inglese ne ha svelato anche le forme... iniziali, ma la sostanza rimane ben nascosta, in attesa dei test della prossima settimana in Bahrain. Come Ferrari ventiquattro ore prima e come Mercedes appena dopo, la nuova McLaren scende subito in pista a Silverstone nelle mani di entrambi i piloti Lando Norris e Oscar Piastri per il filming day che precede la spedizione a Sakhir. Il pilota inglese e il suo compagno di squadra australiano si affidano alla power unit Mercedes e alle capacità di un'altra Stella, nel senso di Andrea.

© McLaren Racing

ZAK BROWN (CEO McLaren Racing)

"È fantastico poter lanciare oggi a Silverstone la nostra MCL38. È bello vedere in pista la nostra nuova vettura nella sua livrea 2024 e vedere il duro lavoro e la dedizione del team portare frutto. La cosa fantastica di questo sport è quanto sia competitivo, e quindi dobbiamo rimanere realistici perché ogni squadra avrà fatto progressi nella bassa stagione. Il vero banco di prova per capire se abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione saranno le qualifiche in Bahrain. Siamo tutti entusiasti di tornare a correre, ma sappiamo che c'è una lunga stagione davanti a noi e molto lavoro ancora da fare per assicurarci di costruire sui progressi che abbiamo fatto nel corso del 2023".

ANDREA STELLA (Team Principal)

"Il team è entusiasta di presentare oggi la MCL38 e di vederla in pista per la prima volta. In vista di quest'anno, cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione ma restiamo con i piedi per terra, sapendo che anche la concorrenza avrà fatto progressi e trovato competitività per le proprie auto. Siamo a posto dal punto di vista delle infrastrutture, delle persone e della cultura, quindi continuiamo a spingere per capitalizzare sul lavoro svolto. C'è tanto da fare prima di scendere in pista nel weekend del primo GP, incluso mettere alla prova la MCL38 durante i test pre-stagionali in Bahrain. La squadra ha fatto un buon lavoro durante l'inverno e siamo fiduciosi di poter partire con il piede giusto. Ci sono diverse novità sulla monoposto, ma non tutte le aree che vogliamo affrontare sono state completate. Queste aree sono ora al centro del nostro sviluppo durante la stagione, che è già in corso.

© McLaren Racing

LANDO NORRIS

"Non vedo l'ora di mettermi al volante della MCL38 e vedere come si comporta. La livrea ha un bell'aspetto sulla nuova vettura, quindi è divertente poter scendere in pista in Bahrain. Ho piena fiducia nella squadra che continueremo a spingere in avanti dopo l'inversione di tendenza della scorsa stagione. Tuttavia, il vero test dei nostri progressi arriverà quando metteremo alla prova la vettura nei test, prima delle qualifiche e delle gare per il Gran Premio del Bahrain. Nelle ultime settimane, sono tornato all'MTC per lavorare molto al simulatore con il mio team di ingegneri per assicurarmi di essere completamente preparati in vista della prossima settimana. Grazie a tutti coloro che lavorano a bordo pista e in fabbrica per il loro lavoro per portarci a questo punto. Non vedo l'ora di arrivare in Bahrain e tornare a correre".

OSCAR PIASTRI

"È fantastico poter guidare la MCL38 in pista per la prima volta. È un'importante pietra miliare nel nostro sviluppo per l'anno e non vedo l'ora di vederla in pista con la sua nuova livrea. Non sapremo a che punto siamo in termini di competitività fino a quandO andremo a correre in Bahrain, ma ci siamo preparati al meglio trascorrendo del tempo al simulatore, lavorando a stretto contatto con tutti coloro che hanno progettato, costruito e gestiranno la macchina per assicurarci di essere pronti a partire forte. Non vedo l'ora che arrivino le prossime settimane che mi separano da un anno impegnativo. Un enorme ringraziamento al team per tutto ciò che ha fatto finora per prepararci al 2024. Sono davvero entusiasta di dare il via alla mia seconda stagione in F1".