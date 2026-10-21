Ad Austin le Ferrari in pista con una speciale livrea dedicata alla creatività LE FOTO

© Ufficio Stampa
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In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, la Scuderia Ferrari HP scenderà in pista con una speciale livrea sulle due SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, celebrando il processo creativo e ingegneristico che trasforma un’idea in una monoposto di Formula 1. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Title Partner HP, unendo la visione stilistica di Ferrari ad avanzate tecnologie di stampa e materiali.
Il concetto su cui si focalizza la livrea nasce dalla convinzione che ogni Ferrari prenda forma a partire da una linea tracciata su un foglio bianco. La livrea incorpora schizzi, disegni tecnici e grafiche ispirate ai bozzetti progettuali che normalmente rimangono nascosti sotto la carrozzeria, offrendo un omaggio visivo ai designer, agli ingegneri e ai tecnici il cui lavoro è alla base di ogni risultato in pista. Il design realizzato per Austin mette al centro della scena il processo di sviluppo stesso, celebrando il lavoro che prende forma molto prima che una vettura scenda in pista. Elementi grafici solitamente destinati a rimanere schizzi, modelli CAD e documenti tecnici diventano parte integrante dell’aspetto della vettura, offrendo uno sguardo sul percorso che conduce dal concept alla competizione.
Il progetto ha richiesto una stretta collaborazione tra il team di Scuderia Ferrari di Maranello e gli specialisti di HP. Numerosi test di affinamento hanno garantito che le grafiche dettagliate potessero essere riprodotte con precisione sulle superfici complesse di una vettura di Formula 1, rispettando nel contempo gli elevati requisiti tecnici di un weekend di gara. La tecnologia HP Latex è stata impiegata per riprodurre le elaborate grafiche ispirate ai disegni progettuali sulle vetture, proseguendo il percorso di innovazione che Scuderia Ferrari e HP hanno sviluppato insieme attraverso le precedenti livree. Il concept di Austin celebra non soltanto la performance, ma anche la creatività, la competenza e la costante ricerca dell’innovazione che accomunano Scuderia Ferrari e HP. Portando alla luce le fasi normalmente nascoste dello sviluppo, illustra come creatività, ingegneria e innovazione si uniscano per trasformare le idee in prestazioni. Presentata in occasione di uno degli eventi più importanti e con più appassionati del calendario di Formula 1, questa livrea speciale unisce la tradizione Ferrari nell’innovazione e la leadership tecnologica di HP sul palcoscenico statunitense.