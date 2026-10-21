Ad Austin le Ferrari in pista con una speciale livrea dedicata alla creatività LE FOTO

Il progetto ha richiesto una stretta collaborazione tra il team di Scuderia Ferrari di Maranello e gli specialisti di HP. Numerosi test di affinamento hanno garantito che le grafiche dettagliate potessero essere riprodotte con precisione sulle superfici complesse di una vettura di Formula 1, rispettando nel contempo gli elevati requisiti tecnici di un weekend di gara. La tecnologia HP Latex è stata impiegata per riprodurre le elaborate grafiche ispirate ai disegni progettuali sulle vetture, proseguendo il percorso di innovazione che Scuderia Ferrari e HP hanno sviluppato insieme attraverso le precedenti livree. Il concept di Austin celebra non soltanto la performance, ma anche la creatività, la competenza e la costante ricerca dell’innovazione che accomunano Scuderia Ferrari e HP. Portando alla luce le fasi normalmente nascoste dello sviluppo, illustra come creatività, ingegneria e innovazione si uniscano per trasformare le idee in prestazioni. Presentata in occasione di uno degli eventi più importanti e con più appassionati del calendario di Formula 1, questa livrea speciale unisce la tradizione Ferrari nell’innovazione e la leadership tecnologica di HP sul palcoscenico statunitense.