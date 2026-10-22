Juve, Woltemade letale in Europa League: sempre in gol. E si riscopre regista offensivo

Ancora a secco in campionato, Nick Woltemade si sta dimostrando una certezza per la Juventus in campo europeo. Il tedesco è andato a segno in tutti e tre gli appuntamenti in Europa League dei bianconeri contro Nec, Celta Vigo e Rennes. Con i francesi inoltre, è arrivato un super-assist nel primo tempo per Celik. L'attaccante tedesco ha poi parlato a fine partita: "Il rigore? Ho chiesto gentilmente a Kolo Muani di farmelo tirare e lui mi ha detto di andare io".



E ancora: "Altro assist e gol? Ovviamente, nel finale avrei voluto segnare quel terzo gol. È un peccato subire gol invece di concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. La cosa più importante, comunque, è aver giocato una buona partita questa sera. Ho giocato bene e ho sfruttato un'occasione. Avrei potuto realizzare il terzo gol, ma penso di aver giocato con l'approccio e lo spirito giusti. Quindi continuiamo così, con la giusta energia".