Juve-Rennes, ecco perché è stato annullato il gol di Lucumi: la ricostruzione

22 Ott 2026 - 21:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Polemiche tra i tifosi della Juventus per il gol annullato a Lucumi nel corso dei minuti finali della sfida con il Rennes (era l'88esimo con il punteggio di 2-2). Corner per i padroni di casa, Nico Gonzalez colpisce di testa e Lucumi, dopo un tocco di un difensore dei francesi (prova a calciare la palla senza riuscirci), insacca. I bianconeri festeggiano ma l'arbitro, Morten Krogh, richiamato davanti al monitor dal Var, annulla la rete per fuorigioco. Al momento della sponda di Nico infatti, l'ex Bologna si trovava davanti a tutti: il successivo rinvio dell'avversario non è stato considerato da Krogh come una giocata.

L'episodio ha fatto arrabbiare anche Luciano Spalletti: "L'arbitro è stato bravo, un po' meno bravo nella scelta dell'episodio: ci sono rimasto male, il giocatore ha tutto il tempo per decidere cosa fare e sbaglia il gesto senza che nessuno gli abbia dato noia".

Leggi anche

Spalletti: "Fatto meglio, ma continuo a non dormire. Arbitro bravo ma non sul gol annullato"

Ultimi video

01:52
Milan a Bournemouth

Milan a Bournemouth

08:14
DICH SPALLETTI POST RENNES DICH

Spalletti: "Il terzo gol sarebbe avrebbe ribaltato quello che è capitato in questo periodo"

05:00
DICH KOOPMEINERS POST RENNESiners DICH

Koopmeiners: "Siamo delusi, ma meritavamo di vincere"

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

02:18
Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

01:27
MCH MILAN BANDITI IN STAZIONE A BOURNEMOUTH 22/10 MCH

Milan, tifosi scortati allo stadio del Bournemouth

01:35
Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

01:27
United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

01:52
L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

02:13
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI-BOLOGNA 22/10 DICH

Palladino verso il Cagliari: "C'è tanto da migliorare"

01:33
Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

02:01
Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

01:40
Dani Alves, nuova vita

Dani Alves, nuova vita

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

01:36
Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

01:52
Milan a Bournemouth

Milan a Bournemouth

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Sarri: "Non mi aspettavo di perdere, ma niente sconforto. Fatta partita europea"
22:48
Milan, esordio stagionale per Comotto contro il Bournemouth
22:25
Juve, si ferma Celik: cambio obbligato, Spalletti fa il punto sulle condizioni
21:23
Vicario e Koopmeiners: "Nel secondo tempo meritavamo di vincere"
21:17
Juve, Woltemade letale in Europa League: sempre in gol. E si riscopre regista offensivo