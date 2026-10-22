Juve-Rennes, ecco perché è stato annullato il gol di Lucumi: la ricostruzione

Polemiche tra i tifosi della Juventus per il gol annullato a Lucumi nel corso dei minuti finali della sfida con il Rennes (era l'88esimo con il punteggio di 2-2). Corner per i padroni di casa, Nico Gonzalez colpisce di testa e Lucumi, dopo un tocco di un difensore dei francesi (prova a calciare la palla senza riuscirci), insacca. I bianconeri festeggiano ma l'arbitro, Morten Krogh, richiamato davanti al monitor dal Var, annulla la rete per fuorigioco. Al momento della sponda di Nico infatti, l'ex Bologna si trovava davanti a tutti: il successivo rinvio dell'avversario non è stato considerato da Krogh come una giocata.
L'episodio ha fatto arrabbiare anche Luciano Spalletti: "L'arbitro è stato bravo, un po' meno bravo nella scelta dell'episodio: ci sono rimasto male, il giocatore ha tutto il tempo per decidere cosa fare e sbaglia il gesto senza che nessuno gli abbia dato noia".