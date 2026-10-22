Antonelli: "Il titolo qui? Non ci voglio pensare ma... ci siamo. Hamilton: "Qui abbiamo una chance e sono fiero di Kimi"

"Essere ad un passo dal titolo è una cosa pazzesca a pensarci... E infatti preferisco non pensarci! Oltretutto sarà molto molto difficile vincere il titolo qui perché dovrebbe andare tutto alla perfezione per me e tutto storto invece per i miei avversari. Con il mio ingegnere Peter Bonnington ci siamo detti di fare tutto come sempre: pensare solo alla singola gara, divertirci, affrontare tutto con la mentalità di sempre.Se faremo le cose per bene il risultato arriverà per conto suo. Vincere il Mondiale è un sogno che ho da quando ero un bambino ed è già tantissimo essere qui a lottare per questo obiettivo, ma devo continuare spingere perché non ho ancora vinto. Dobbiamo portiamo a termine il lavoro, manca ancora un piccolo pezzo di strada. La Formula Uno ha un livello incredibile in termini di competizione e pressione ma ammetto di dovere molto anche a quello che ho fatto e che ho vinto in passato nelle categorie inferiori. Lottare al vertice in passato mi ha aiutato a costruire delle solide basi per la Formula Uno... che però poi è davvero tutta un'altra cosa".