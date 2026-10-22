Vicario e Koopmeiners: "Nel secondo tempo meritavamo di vincere"

Un buon secondo tempo, con il gol del 2-2 di Woltemade e uno annullato per fuorigioco. Tanto basta a Koopmeiners e Vicario per portarsi a casa un po' di rammarico per il pari: "La reazione nella ripresa? Sì, è importante per continuare così come nel secondo tempo. Penso che nel secondo tempo meritavamo di vincere. Mi dispiace per il terzo gol, non so cosa sia successo", dice l'olandese. Poi sul gol annullato: "Mi dispiace tanto, purtroppo non abbiamo vinto 3-2. Ci sono cose nel secondo tempo che portiamo nella prossima partita, ma dobbiamo guardare anche i gol che abbiamo preso".



Sulla stessa linea d'onda è sintonizzato Vicario: "Sicuramente è un pareggio molto amaro, soprattutto per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo. Penso che oggi meritassimo di vincere, ma non è arrivata la vittoria. Adesso, tra due giorni, ne abbiamo un'altra e dobbiamo recuperare e pensare al Lecce".