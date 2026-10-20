Antonelli: "Sembra che manchi poco, ma non ho ancora vinto nulla"

La Formula 1 potrebbe assegnare già domenica ad Austin il titolo piloti 2026, con Andrea Kimi Antonelli a un passo da uno storico successo. Gli "basterà" vincere il GP texano e sperare che George Russell, suo compagno di squadra e primo degli inseguitori, non faccia meglio di nono e il ferrarista Lewis Hamilton finisca fuori dalla Top 4. Realisticamente, non una combinazione di risultati così facile da realizzare. Forse anche per questo, il pilota bolognese della Mercedes non pensa alla festa, ma solo alla gara. “Non ho ancora vinto nulla: anche se sembra che manchi poco, l’obiettivo non è ancora raggiunto. Sono in una posizione favorevole per vincere il Mondiale e il mio compito è tirare fuori il massimo dal materiale che ho a disposizione”, ha detto ad Autosprint.