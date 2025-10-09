Mattoncini in pista: ecco il backstage della parata dei piloti di Miami

Rivive in uno speciale by LEGO la spettacolare Drivers Parade che ha preceduto la sesta prova del Mondialedi Stefano Gatti
Gruppo LEGO e Formula 1 hanno diffuso il primo trailer per Bricks on Track: Building the LEGO F1Drivers’ Parade, un nuovo speciale che racconta i dieci veicoli LEGO F1 a grandezza praticamente naturale che hanno dato vita la scorsa primavera ad una Drivers Parade unica nel suo genere prima del Gran Premio di Formula 1 di Miami, regalando un incredibile spettacolo globale, con tutti e venti i piloti della griglia di partenza a bordo. Il documentario completo avrà una durata di 48 minuti, sarà presto disponibile su TV e piattaforme di streaming selezionate.
Lo speciale porta gli appassionati dietro le quinte di tutto ciò che è stato necessario per realizzare queste auto uniche e il fantastico spettacolo che ha avuto luogo a Miami, dove il team di produzione dei modelli del Gruppo LEGO è stato chiamato ad affrontare la sua sfida più grande finora. Gli appassionati scopriranno come è nata l'idea e come il team ha superato le difficoltà per portare in pista le dieci auto LEGO. Il risultato ha sorpreso i fans presenti a Miami e quelli di tutto il mondo, facendo riscoprire ai piloti di Formula 1 il loro lato più bambino durante la parata.
© Getty Images
Oltre ad immagini mai viste prima e alle reazioni esclusive dei piloti al volante, gli appassionati ascolteranno anche le opinioni di William Thorogood, Head of Design del Gruppo LEGO e quelle di Naomi Schiff, presentatrice di Formula 1 ed ex pilota, che offriranno approfondimenti su tutto il percorso che ha portato alla realizzazione della Parata.
Prodotto da JustSo, Bricks on Track: Building the LEGO F1 Drivers’ Parade è diretto da Marcus Liversedge e prodotto da Auriol Wyles, con Leo Birch come co-produttore esecutivo. I produttori esecutivi sono Jill Wilfert, Keith Malone, Brent Benedetti e Robert May per il Gruppo LEGO, e Jonny Madderson e Jono Stevens per JustSo. I produttori associati sono Stephanie Freeman-Kuflik e Matt Shaw.
© Getty Images
Jill Wilfert (Senior Vice President Entertainment Partners and Content Gruppo LEGO) ha dichiarato:
“Siamo entusiasti di portare i fan dietro le quinte di questa incredibile esperienza che ha visto la creazione di un momento LEGO unico al Gran Premio di Miami. Questo speciale mette in evidenza la creatività e l’innovazione che hanno caratterizzato la realizzazione di queste auto, così come l’entusiasmo dei piloti e dei fans. Speriamo che questo documentario ispiri gli appassionati di Formula 1 e dei mattoncini LEGO a costruire qualsiasi cosa possano immaginare”.
Per maggiori informazioni sulla partnership tra Gruppo LEGO e Formula 1, si può visitare il sito LEGO.com/F1. A questi link invece si possono trovare più informazioni sulla Parata dei Piloti di Miami o sulle attivazioni globali Build the Thrill (Accendi la Passione) per la stagione F1 2025.
© Getty Images
Auto LEGO Big Build: Dati e Curiosità
Ogni auto è composta da circa 400mila mattoncini LEGO, insieme a una selezione di altri componenti che le rendono in grado di muoversi. Sono state necessarie oltre 22mila ore complessive per lo sviluppo e la costruzione di questi dieci modelli. Le creazioni sono state realizzate da ventisei specialisti in design, ingegneria e costruzione del Gruppo LEGO. Rispetto alle auto di Formula 1, questi modelli sono quasi in scala 1:1. Durante la presentazione alla Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami, queste creazioni hanno raggiunto i venti chilometri all'ora. Ciascuna delle dieci auto pesa circa 1500 chilogrammi, di cui 1000 di mattoncini LEGO. Ogni creazione è equipaggiata con autentici pneumatici Pirelli Soft Racing.