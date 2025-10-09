Mattoncini in pista: ecco il backstage della parata dei piloti di Miami

Lo speciale porta gli appassionati dietro le quinte di tutto ciò che è stato necessario per realizzare queste auto uniche e il fantastico spettacolo che ha avuto luogo a Miami, dove il team di produzione dei modelli del Gruppo LEGO è stato chiamato ad affrontare la sua sfida più grande finora. Gli appassionati scopriranno come è nata l'idea e come il team ha superato le difficoltà per portare in pista le dieci auto LEGO. Il risultato ha sorpreso i fans presenti a Miami e quelli di tutto il mondo, facendo riscoprire ai piloti di Formula 1 il loro lato più bambino durante la parata.