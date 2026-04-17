Personaggi

Margot Robbie attesa al GP di Monaco

L'attrice sarà presente sul set del film prequel di Ocean's Eleven, ambientato nel 1962

di Redazione
17 Apr 2026 - 15:47
© Getty Images

© Getty Images

Il Gran Premio più glamour del calendario di Formula 1 si appresta a trasformarsi in un set cinematografico. Sembrano confermate le indiscrezioni che vedrebbero la presenza di Margot Robbie, la quale sarebbe impegnate nelle riprese del film prequel di "Ocean's Eleven". Accanto a lei, Bradley Cooper: insieme porteranno sul grande schermo i genitori di Danny Ocean.
Si va in scena
Della trama si sa ancora pochissimo, se non un dettaglio fondamentale. L'intero film dovrebbe essere ambientato proprio durante il GP di Monaco del 1962. Cosa - o chi - cercheranno di derubare, è invece ancora avvolto dal mistero. Il film sarà dunque un prologo della fortunata serie iniziata con Ocean's eleven nel 2001 e proseguita poi con Ocean's Twelve nel 2004 e conclusasi con Ocean's Thirteen nel 2007. Indimenticabile il personaggio di Danny Ocean, portato magistralmente sul grande schermo da George Clooney.
Un anno di uscite
Il film sarà prodotto da Warner Bros. e - sebbene non ci sia una data di uscita certa - il suo arrivo è previsto nel 2027. Si tratta di una stagione particolarmente intensa per l'azienda americana, considerando che nei prossimi dodici mesi toccherà ad altre pellicole di primo piano come Dune parte III e Supergirl. Sebbene sia una delle gare più attese, sulla riva monegasca e tra le curve del circuito, a prendersi la scena quest'anno sarà la bionda attrice australiana.

Ti potrebbe interessare

videovideo
margot robbie
gp monaco
formula 1
f1
gran premio

Ultimi video

01:18
DICH TRULLI SU ANTONELLI DICH

Jarno Trulli ci crede: "Antonelli è nella posizione di potersi giocare il mondiale"

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

02:40
13 SRV PERICO ANTONELLI 17/3 SRV

Niccolò Perico: "Io come Kimi Antonelli? La strada è lunga"

06:14
ANTONELLI IN AEROPORTO A BOLOGNA MCH

Kimi Antonelli: "Bella la dedica di Sinner. Ora le tagliatelle di mamma"

01:18
DICH TRULLI SU ANTONELLI DICH

Jarno Trulli ci crede: "Antonelli è nella posizione di potersi giocare il mondiale"

I più visti di Formula 1

Niente trucchi! Mercedes e Red Bull aggirano il clipping in qualifica? La FIA interviene

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Prima vittoria per Kimi Antonelli

Kimi Antonelli mania: la sua card autografata venduta a 200 mila dollari

Stella non molla: "Pausa... di lavoro con Mercedes. Norris e Piastri mai così bene insieme"

Il Patek Philippe "Senna" da 600 mila euro

Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Manuel Locatelli
17:03
Locatelli-Juve, ha firmato il rinnovo fino al 2030: si attende l'ufficialità
17:00
Abodi: "Figc? Parlare di nomi pregiudica possibilità di cambiare"
Roberto De Zerbi Totthenam
16:54
Totthenam, missione salvezza a tavola: De Zerbi offre una cena extralusso alla squadra
Fabio Cannavaro
16:45
La verità di Cannavaro: "Non volevo andare alla Juve, fu l'Inter a cedermi"
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH
16:30
Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"