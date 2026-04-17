Margot Robbie attesa al GP di Monaco

Il Gran Premio più glamour del calendario di Formula 1 si appresta a trasformarsi in un set cinematografico. Sembrano confermate le indiscrezioni che vedrebbero la presenza di Margot Robbie, la quale sarebbe impegnate nelle riprese del film prequel di "Ocean's Eleven". Accanto a lei, Bradley Cooper: insieme porteranno sul grande schermo i genitori di Danny Ocean.

Si va in scena

Della trama si sa ancora pochissimo, se non un dettaglio fondamentale. L'intero film dovrebbe essere ambientato proprio durante il GP di Monaco del 1962. Cosa - o chi - cercheranno di derubare, è invece ancora avvolto dal mistero. Il film sarà dunque un prologo della fortunata serie iniziata con Ocean's eleven nel 2001 e proseguita poi con Ocean's Twelve nel 2004 e conclusasi con Ocean's Thirteen nel 2007. Indimenticabile il personaggio di Danny Ocean, portato magistralmente sul grande schermo da George Clooney.

Un anno di uscite

Il film sarà prodotto da Warner Bros. e - sebbene non ci sia una data di uscita certa - il suo arrivo è previsto nel 2027. Si tratta di una stagione particolarmente intensa per l'azienda americana, considerando che nei prossimi dodici mesi toccherà ad altre pellicole di primo piano come Dune parte III e Supergirl. Sebbene sia una delle gare più attese, sulla riva monegasca e tra le curve del circuito, a prendersi la scena quest'anno sarà la bionda attrice australiana.