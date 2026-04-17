La verità di Cannavaro: "Non volevo andare alla Juve, fu l'Inter a cedermi"

A distanza di anni, Fabio Cannavaro è tornato a parlare del suo addio all'Inter per la Juventus. Intervistato da Prime Video, l'ex difensore Pallone d'Oro 2006 ha detto: "Non stavo bene, giocavo da infortunato e poi trovammo 9 fratture da stress. Ma io volevo giocare per dimostrare che ero da Inter. Finito l'Europeo 2004 decisi di non riprendere a giocare fino a guarigione completa, quando tornai a correre normalmente mi chiamò Oriali e mi disse che mi avevano venduto. Risposi: mi avete venduto proprio adesso che sto bene? e lui rispose che la società voleva cambiare. Volevano vendere me e Vieri, io non volevo andare alla Juve, sono andato anche a guadagnare meno, ma sono le circostanze che mi portarono lì".