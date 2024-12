Lotus lancia le esclusive Emira Limited Edition ispirate alla F1

Lotus svela una serie esclusiva di Emira Limited Edition, basata sulla celebre Emira con motore quattro cilindri, che rende omaggio al leggendario patrimonio racing del marchio. Questa collezione include cinque livree uniche, ciascuna ispirata all'iconico DNA di Lotus, con una tiratura limitata a 12 unità per design. Destinate a 12 selezionati mercati europei, le Emira Limited celebrano la storia di Lotus con il simbolico numero "12", che rende omaggio al famoso numero di partenza del pilota di Formula 1 Ayrton Senna durante gli anni in Lotus. Questa serie esclusiva segna inoltre l'inizio di una nuova era della personalizzazione, anticipando il programma ‘Chapman Bespoke’, in arrivo nel 2025, che offrirà ai clienti la possibilità di adattare ogni Lotus ai propri gusti, rendendo ogni modello veramente unico. All'inizio del 2024, la ‘First Edition’ ha segnato il debutto sul mercato della Emira, dotata del potente motore quattro cilindri sviluppato dal partner tecnologico AMG. Ora Lotus amplia la gamma con l’introduzione delle Emira Limited Edition, caratterizzate da dettagli esterni esclusivi e su misura. Le 5 livree Emira Limited presentano verniciature personalizzate, applicate direttamente nello stabilimento di Hethel, nel Regno Unito.

Oltre ai dettagli visivi unici e agli esclusivi loghi Lotus in nero, le Emira Limited sono riconoscibili dalle eleganti targhette ‘Emira Limited 1/12’ sui montanti B e sulla dashboard. Gli schemi cromatici selezionati richiamano le storiche livree delle vetture di Formula 1 Lotus. Alcune livree presentano anche un collegamento diretto e visibile con l’iconico numero 12. Ogni Emira Limited sarà inoltre accompagnata da un certificato di autenticità, che ne sottolinea l’unicità e ne accresce il valore per i collezionisti. A partire dal 2025, il nuovo programma di personalizzazione ‘Chapman Bespoke’ offrirà ai clienti europei la possibilità di aggiungere ulteriori dettagli personalizzati alla propria Emira Limited e a tutti gli altri modelli della gamma Lotus, sia per gli esterni che per gli interni. Le cinque livree x 12 unità di Emira Limited sono ora disponibili per l’ordine presso i concessionari Lotus nei 12 Paesi europei in cui sono offerte in esclusiva (Svizzera, Italia, Austria, Spagna, Lussemburgo, Francia, Svezia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Danimarca). Lotus Emira Limited sará venduta in Italia con prezzi che variano, a seconda del modello, a partire da 111.000€.

-Emira ispirata alla Lotus Type 99T: Questo vivace giallo con accenti blu richiama la Lotus Type 99T di Formula 1, con cui Ayrton Senna ha gareggiato con successo nella stagione 1987. Con Senna al volante, la Type 99T è stata la prima F1 Lotus dotata di sospensioni attive a vincere un Gran Premio – Monaco – un’impresa ripetuta a Detroit. La Lotus Type 99T ha ottenuto otto podi e ha aiutato Lotus e Senna a conquistare il terzo posto nei campionati costruttori e piloti. Il famoso numero 12, è presente su entrambi i lati dell’auto in blu e si abbina alle pinze dei freni neri, alle prese d’aria anteriori e laterali e al logo ‘LOTUS’ sul retro.

-Emira ispirata alla Type 97T: questa elegante interpretazione della vettura di Formula 1 del 1985 celebra l’auto con cui Ayrton Senna ottenne la sua prima vittoria in un Gran Premio, sotto la pioggia. Il compagno di squadra di Senna, Elio de Angelis, vinse la gara successiva a San Marino, mentre Senna conquistò la sua seconda vittoria stagionale a Spa-Francorchamps. Complessivamente, la Type 97T ottenne nove podi quell’anno e aiutò Lotus e Senna a conquistare il terzo posto sia nel campionato costruttori che nel campionato piloti. Questa Emira è in Shadow Grey scuro con livrea dorata. Il numero di gara 12, è presente su entrambi i lati in oro e si abbina ai cerchi dorati. Sulle ali anteriori è applicato un adesivo con la bandiera dell’Union Jack ritagliata.

-Emira ispirata alla Type 86: nel 1980 Lotus rivoluzionò il mondo della Formula 1 con la Type 86 a doppio telaio. Prototipo unico per la successiva Type 88, il telaio principale della Type 86 sosteneva l’aerodinamica e i radiatori, mentre il secondo telaio ospitava il pilota e supportava il motore e il cambio. Questa Emira presenta una livrea blu con strisce rosse e argento che richiamano i colori dello sponsor Team Lotus dell’epoca. Il nome ‘LOTUS’ è visibile sul retro con il numero 11, applicato in argento abbinato.

-Emira ispirata alla Type 78: la Type 78, pionieristica vettura di Formula 1 del 1977, introdusse il concetto di ali inferiori a effetto suolo per creare una bassa pressione, incollando l’auto al terreno grazie all’aerodinamica. Questo design riduceva anche la resistenza e massimizzava il carico aerodinamico per prestazioni vincenti. La Type 78 ebbe un grande successo, conquistando sette vittorie e undici podi tra il 1977 e l’inizio del 1978. Questa Emira presenta una livrea in Shadow Grey scuro e oro. Il numero di gara 5 (numero di gara di Mario Andretti con la Type 78 nel 1977 e 1978), accompagnato da una mezza "Union Jack", è dipinto sul lato. Dettagli in oro e rosso sono riportati su pinze freni e splitter anteriore.

-Emira ispirata alla Type 25: la Lotus Type 25 è una delle vetture di Formula 1 più importanti di tutti i tempi. Fu guidata da Jim Clark per vincere i campionati mondiali costruttori e piloti nel 1963, ottenendo 14 vittorie e 18 podi tra il 1962 e il 1965. La Type 25 introdusse un monoscocca in stile aeronautico al posto della convenzionale struttura a traliccio tubolare, offrendo maggiore rigidità, sicurezza e una sezione trasversale più sottile, rendendola la vettura F1 più snella mai vista. La Type 25 disponeva inoltre di serbatoi di carburante flessibili in stile aeronautico, montati su entrambi i lati del telaio, per maggiore sicurezza. Questa Emira presenta una carrozzeria in Dark Verdant Green con strisce dipinte in Hethel Yellow e pinze freni nere, che ricordano la stagione vincente del 1963. Gli interni in Alcantara nero con cuciture gialle completano il design orientato alla corsa.