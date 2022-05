Libere GP Miami, Hamilton: "Veloci, ma macchina non cambia". Verstappen: "Troppi problemi"

f1 miami

La Mercedes sorprende in Florida con Russell e Hamilton, il campione olandese invece si lecca le ferite

Prima giornata di prove libere sorprendente a Miami, dove la Mercedes sembra essere ritornata più forte che mai dopo l'avvio di stagione da dimenticare. A guidare la giornata di libere è la W13 di George Russell, soddisfatto ed entusiasta del risultato ottenuto nonostante i tanti interrogativi: "Onestamente non so spiegare come mai siamo andati così bene, ma è soltanto venerdì e non dobbiamo entusiasmarci troppo. In FP2 abbiamo lavorato per sfruttare l'assetto, è stata una giornata produttiva e forse è il miglior venerdì della stagione". Miami accoglie la F1











































1 di 23 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 23 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Tanti dubbi anche per Lewis Hamilton, quarto in FP2 e con una Mercedes ancora da decifrare: "Sembriamo più veloci, anche se la macchina sembra la stessa di sempre. Abbiamo problemi di porpoising e di bilanciamento, la macchina è migliorata sì, ma di poco".

Chi invece non può ritenersi soddisfatto è Max Verstappen, che nel corso delle seconde libere si è dovuto ritirare ai box a causa di problemi alla sua Red Bull: "Non è stata una buona giornata, volevo imparare in questa pista per prendere ritmo e non è stato possibile. Ho avuto problemi idraulici appena sono uscito dai box, non riuscivo a sterzare e i freni hanno preso fuoco. Dovrò cercare di recuperare, non abbiamo informazioni e gli altri sanno più di noi. Non è una scusa, guarderemo a noi stessi perché dobbiamo e possiamo fare di più".