Libere 3: Piastri ancora davanti a Norris, Leclerc scavalca le Mercedes

McLaren ancora una volta imprendibili a Sakhir: il team papaya completa il "clean sweep" dei tre turni di prove libere con il miglior tempo di uno strepitoso Oscar Piastri che chiude nel tempo di un minuto, 31 secondi e 646 millesimi il suo time attack "vista-pole", infliggendo quasi sette decimi (668 millesimi) al proprio compagno di squadra Lando Norris.Terzo tempo per Charles Leclerc che - con 834 millesimi di ritardo da Piastri - è il solo rivale "risparmiato" dalla McLaren, nel senso che il monegasco è il solo a contenere entro il secondo il proprio ritardo dalla vetta. George Russell e Andrea Kimi Antonelli sigillano in quest'ordine la top five, con distacchi... da Oscar: un secondo e 181 millesimi per l'inglese, uno e 270 per l'italiano. Pierre Gasly riporta in alto una sempre più altalenante Alpine, mentre Lewis Hamilton chiude la top ten (+1.465). Davanti a lui dalla settima alla nona casella della classifica Isack Hadjar, Max Verstappen e Carlos Sainz che ci sta prendendo gusti a lasciarsi dietro il compagno di squadra Alexander Albon (quindicesimo). Ventesimo e ultimo tempo per Yuki Tsunoda, già in piena sindrome Red Bull.